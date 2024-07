Qué dijo el funcionario despedido por el Gobierno, Fernando Vilella

El ex secretario de Bioeconomía se mostró molesto por la postura de Manuel Adorni y salió a contestarle.

Fernando Vilella, ex secretario de Agricultura. El funcionario fue despedido en las últimas horas y ya no forma parte del Gobierno.

Tras haber definido el reemplazo, el Gobierno no dio mayores precisiones respecto a por qué decidió desplazar (o pedirle la renuncia, como ellos afirmaron) a Vilella, salvo una afirmación de Manuel Adorni asegurando que "no había cumplido las metas". Sin embargo, el propio ex funcionario salió a hablar.