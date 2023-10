Qué es de la vida de José Ottavis, el ex novio de Vicky Xipolitakis que tiene una ONG solidaria

José María Ottavis durante una sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires 1200 x 6778.jpg José María Ottavis durante una sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. joseottavis.com

Para 2003, Ottavis estaba en pareja con Laura Elías y fruto de esa relación nació Francisco, su único hijo. En 2005, en medio de sospechas sobre el origen de los ingresos del dirigente y denuncias de violencia de género, la pareja llegó a su fin de manera escandalosa.

Desde los albores del kirchnerismo, Ottavis comenzó a vincularse con quienes más tarde fundarían la agrupación juvenil La Cámpora. Entre los dirigentes de ese momento fundacional se destacan Andrés “Cuervo” Larroque, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Cabandié, Mariano Recalde y Mayra Mendoza, quien fue su pareja por ocho años. Entre 2011 y 2015 fue un baluarte del kirchnerismo bonaerense como vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Su noviazgo con Xipolitakis y una expulsión precoz del Bailando

A comienzos de 2016, después de haber sido reelecto diputado provincial y casi dos años después de su ruptura con la actual intendente de Quilmes, Ottavis comenzó una relación con la modelo y vedette Vicky Xipolitakis. Relación que comenzó cuando él ostentaba dos cargos muy importantes: era el secretario general del Partido Justicialista y el presidente del bloque de diputados kirchneristas bonaerenses.

Fueron sólo cinco meses los que Xipolitakis y Ottavis estuvieron juntos Pero cinco meses muy intensos, siempre buscando tener exposición y hasta llegaron a anunciar que se casarían, algo que, finalmente, no sucedió.

De la mano de “la Griega” Xipolitakis, Ottavis se vinculó con la farándula. El ex camporista conoció personalidades del mundo del espectáculo como Moria Casán, hoy vinculada a la candidatura de Sergio Massa a través de su pareja “el Pato” Galmarini.

José Ottavis rodeado de modelos y junto a Moria Casán en una fiesta 1200 x 678.JPG ¡Piedra libre!: José Ottavis rodeado de modelos y junto a Moria Casán en una fiesta.

Al poco tiempo de separarse de Xipolitakis, Ottavis participó de una excéntrica fiesta de Halloween y donde llamó la atención por su atuendo. En compañía de la diva de la farándula argentina, lució en aquella fiesta un top celeste y una pollera naranja, un look muy similar al personaje de La Chilindrina. Además, en la imagen que difundió Moria Casán se lo veía rodeado de un grupo de modelos.

Viendo el potencial que tenía como personaje para la pista, en un primer momento la producción de Marcelo Tinelli se había fijado en él y le habían asignado a la bailarina Barby Silenzi como partenaire. Sin embargo, por las reiteradas faltas a los ensayos, fue expulsado del programa incluso antes del debut.

Cómo superó José Ottavis las adicciones y el trauma de los abusos

En el año 2018, Ottavis fue entrevistado durante una emisión del noticiero TN Central (TN) y habló a corazón abierto de sus adicciones y cómo se valió de la fe para dejar atrás esos consumos problemáticos. Asimismo dio cuenta de de situaciones aberrantes que vivió durante su infancia.

“Tengo 38 años. Tomé cocaína dos años y tres meses. La última vez, fue el 21 de agosto(de 2017). Ese día, seis meses atrás, había decidido que tenía que sacar la droga de mi vida, pero con trabajo terapéutico no me alcanzó. Hice una internación de cinco días”, reveló ante la atenta mirada de los periodistas María Eugenia Duffard y Nicolás Wiñazki.

José Ottavis y Padre Pepe sostienen un cuadro del padre Carlos Mugica asesinado por la Triple A 1200 x 678.jpg José Ottavis y el padre Pepe Di Paola sostienen un cuadro del Carlos Mugica, el sacerdote asesinado el 11 de mayo de 1974 por la Triple A.

En esa línea, Ottavis criticó a quienes formaban parte de su entorno por no haberle advertido sobre los efectos nocivos de la cocaína. “Yo ya estaba consumiendo y me dolió que nunca nadie me dijera nada. De los que consideraba mis amigos, que no me hayan dicho que eso hacía mal. Ellos sabían que consumía”, se lamentó.

El ex vicepresidente de la Legislatura bonaerense reveló que fue víctima de abuso sexual durante la infancia: “Tuve una situación con un cura y una situación con un familiar. Perdoné esa situación, eso me liberó y me permitió no vivir con odio”.

Qué hizo José Ottavis para bajar su nivel de exposición

Si bien en su perfil de Instagram se autodefine como militante de Unión por la Patria, Ottavis ha bajado el perfil considerablemente del que supo mostrar durante la “década ganada”. Meses antes del estallido de la pandemia de coronavirus, el exdiputado bonaerense cofundó Amarte Argentina, junto a su esposa Celia Itatí Britez.

La asociación civil Amarte Argentina trabaja con voluntarios que asisten a personas con distintas necesidades insatisfechas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Quienes colaboran en la organización realizan asistencia alimentaria, entrega de donaciones, limpieza de terrenos, reciclado y otras acciones.

José Ottavis cofundó Amarte Argentina junto a Celia Britez 1200 x 678.jpg José Ottavis cofundó Amarte Argentina junto a su esposa Celia Itatí Britez.

En las publicaciones de las redes sociales de Amarte Argentina se pueden ver imágenes y videos de las distintas accciones, festivales solidarios y numerosas muestras de fe junto a sacerdotes y curas villeros como José "Pepe" Di Paola. Asimismo, diferentes imágenes de la Virgen María, a quien Ottavis se encomendó en los momentos más oscuros de sus adicciones.