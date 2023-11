¿Qué lugar quiere ocupar Patricia Bullrich en el gabinete de Javier Milei?

Sobre el resultado del balotaje, la exministra de Seguridad comentó que quedó impresionada porque "no hubo voto en blanco"; "hubo una conducción de una propuesta hacia la gente que fue tomada". Además aseguró que una encuestadora le había anticipado 10 puntos de diferencia y que "era la única posibilidad de romper con estos 20 años de kirchnerismo, por eso decidimos jugar".

milei bullrich abrazo Patricia Bullrich y Javier Milei luego de anunciar su acuerdo de cara al balotaje. Gentileza La Nación

En relación a los posibles lugares en el gabinete que podría ocupar ella, o alguno de sus alfiles, aseguró que no mantuvo diálogo con ningún miembro de La Libertad Avanza sobre ministerios. "Cuándo decidimos tomar la decisión de acompañar y apoyar abiertamente, decidimos hacerlo sin condicionamientos de cargos".

Bullrich agregó que cree posible que desde LLA los convoquen a participar del futuro gobierno porque "fue muy importante el apoyo en la fiscalización". "Si uno le plantea a la gente que vote a Milei y él pide una participación y ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo", aclaró.

"Si voy a ocupar un rol o no, todavía no está hablado. Si me preguntas si quiero volver a un lugar en el que ya estuve, diría que no es lo que más me gusta", dijo sobre una posible integración como ministra de Seguridad. "Ahora, si me dicen que soy la única persona que lo puede solucionar, es difícil. Te ponen en una situación compleja", aclaró. "Cualquier tipo de decisión se va a tomar en conjunto con Milei y con Macri", insistió.

Mauricio Macri y Javier Milei se reunieron para definir lugares en el gabinete

El exmandatario Mauricio Macri se presentó este lunes en el Hotel Libertador para reunirse con el presidente electo Javier Milei por segundo día consecutivo. El encuentro sería para definir cargos en el Gabinete que asumirá el 10 de diciembre.

Luego de visitarlo este domingo por la noche para festejar y saludarlo por la victoria, Macri regresó al búnker del libertario poco antes de las 19 de este lunes. El encuentro de Milei y Macri, que se extendió por poco más de una hora y media, se dio en momentos en que se está en pleno diseño del Gabinete del flamante presidente electo.

Macri después de reunirse con Milei.jpg Mauricio Macri luego de su encuentro con Javier Milei.

Si bien antes de las elecciones de segunda vuelta Milei negó que la alianza con el líder del PRO incluyera lugares en el gobierno, el día después del balotaje el escenario de un acuerdo por el equipo empezó a quedar más claro. "¿Para qué voy a estar acá, si no es para discutir el futuro de la Argentina?", aseguró Macri al ingresar al hotel.

El expresidente y el electo buscan alternativas para llenar casilleros y los puestos que están en juego son Seguridad y Defensa, que podrían ser ocupados por dirigentes del PRO avalados por ambos. Otra que también tiene voz y voto en esa decisión es la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, quien sonaba para dirigir esos ministerios, algo que este lunes quedó descartado por ella.

Además, los referentes del macrismo también podrían quedar en espacios de segundas líneas, ya que Milei busca que personas de La Libertad Avanza se ubiquen en los principales.