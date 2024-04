¿Qué pasa si soy monotributista y un mes no facturo?

Si estás adherido al Monotributo pero no realizás ninguna factura en el mes, fijate qué decisiones puede tomar la AFIP .

¿Qué pasa si un monotributista no factura un mes?

En caso de no emitir factura según lo remarcan las obligaciones del contribuyente, la AFIP puede tomar la determinación de proceder unilateralmente a su exclusión en este régimen. Pero es importante que sepas que para evitarlo debe pagarse la cuota mensual correspondiente para evitar la multa.

No existe un límite de tiempo en el que se pueda estar sin facturar el Monotributo, ya que la cuota que se paga es mensual, pero el monto total facturado por categoría se saca de forma anual. Aunque en el caso de ser monotributista y no facturar es probable que la AFIP solicite que aclares los motivos por los que no se realizó alguna factura.

Si un monotributista no factura sus actividades comerciales durante un tiempo, la AFIP puede proceder unilateralmente a su exclusión del régimen del Monotributo. Además, al no facturar, se corre el riesgo de ser inhabilitado para funcionar como monotributista pero también se incurre en una penalización económica.

¿Qué pasa si debo un mes de Monotributo?

Al adherirse al Monotributo, los contribuyentes se comprometen al pago mensual de la cuota correspondiente. En caso de incumplimiento del pago, la AFIP podrá proceder a ciertas acciones que traen grandes desventajas a los usuarios, como la creación de una deuda.

Ante la falta de pago durante varios meses, la AFIP puede tomar medidas antes de llegar a la baja automática. El organismo puede requerir justificaciones sobre los motivos por los cuales no se realizó el pago de las cuotas. La falta de respuesta o la persistencia en el incumplimiento podría llevar a la baja automática del Monotributo.

Para aquellos que se les venció por sólo uno o dos meses de Monotributo, lo más fácil es realizar un Volante Electrónico de Pago, que se genera en la página web de AFIP, en el servicio CCMA. Al consultar la deuda, se puede darle click al botón “Volante de Pago”, seleccionar las cuotas vencidas a pagar, el método de pago y generar el VEP. Luego deberá ingresar a su homebanking para abonarlo.

¿Cuáles son los pasos para adherirme al Monotributo?

Ingresá con tu CUIT y clave fiscal al portal de AFIP

En la barra de búsqueda, tipeá " Monotributo " y presioná "Agregar"

" y presioná "Agregar" Ingresá al servicio Monotributo .

. Presioná el botón "Darse de Alta"

Para determinar el tipo de Monotributo , seleccioná la opción que corresponda para responder a la pregunta "¿Cómo vas a trabajar?": Voy a realizar trabajo independiente Como miembro de una cooperativa Como trabajador promovido

Informá los datos que te solicita el sistema para caracterizar tus actividades: Mes de inicio de actividades Actividad declarada al momento de sacar inscribirte en AFIP Valor unitario del producto que vendés Facturación anual estimada Datos del local, oficina, establecimiento vinculado a tu actividad



