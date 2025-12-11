Qué significa para Argentina haber colocado un bono por u$s1.000 millones

Algunos analistas consideran que el gobierno está lejos del retorno a Wall Street y otros ven la operación con optimismo. La clave: Caputo no toma en cuenta el reclamo de juntar reservas internacionales.

Luis Caputo quiere abrir el mercado de Wall Street sin cumplir con el requisito de sumar reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó con el pie derecho el camino de retorno a los mercados sin el requisito de comprar reservas internacionales, al colocar un bono en dólares por u$s1.000 millones , aunque no todas son luces en ese trayecto.

El bono que licitó el Ministerio de Economía es un título de legislación argentina cuya tasa de interés real será del 9,26%, lo que implica u n riesgo país de unos 550 puntos .

Como el riesgo país de Argentina medido por indicadores internacionales (MSCI) se ubica en 640, en el mercado se especula que debido a esa operación podría reducirse en unos 100 puntos básicos.

Aun así, el costo de tomar dólares en el mercado es muy elevado para el país, aunque el Palacio de Hacienda no le quedan muchas más opciones.

Luis Caputo (1)

Para algunos se trata de un test. Fue una colocación de prueba, pero si se repite y se genera una dinámica, puede atraer la atención de inversores e ir mejorando. Para otros, solo dejó expuesto que el camino de retorno a Wall Street va a ser más complicado si no se juntan dólares en el BCRA.

“Muchos van a criticar al Gobierno por salir al mercado a una tasa más alta que muchas provincias y más alta de lo que algunos creían. No concuerdo”, afirmo Javier Timerman, CEO y Fundador de Adacp Grupo Financiero, con más de 20 de experiencia en el Wall Street.

Timerman indicó que “el mercado se abre de a poco y se cierra de golpe” por lo que “empezar a trabajar con emisiones chicas y tasas apetecibles para inversores es la única forma de generar confianza”. “Es un proceso que lleva tiempo. Sin financiamiento no hay economía que pueda crecer”, señaló el titular de Adcap Grupo Financiero.

ministerio economia

Las dudas que persisten

Pablo Moldovan, director de C-P Consultores, explicó que “Argentina volvió a emitir deuda en dólares”. Para entender si la operación “salió bien o mal”, hay que leer los resultados en el marco del objetivo más general del gobierno: “Volver a los mercados sin acumular reservas”, explicó.

“El Gobierno busca recuperar acceso al financiamiento sin cumplir con la condición que exige el mercado: Acumular reservas. No es solo el FMI o los analistas locales. La mayoría de los bancos de inversión internacional piden lo mismo: Más reservas”, refirió Moldovan.

En ese sentido, explicó que “la resistencia del gobierno no es caprichosa, ya que acumular reservas requiere asumir costos”. “En la práctica, implica convalidar un tipo de cambio más alto. Esto choca directamente con la estrategia oficial de desinflación, que busca evitar la suba del dólar”, dice el analista.

brokers dolares Las mejoras en los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York estaban encabezadas por Globant.

Al respecto, Moldovan dice que “frente a ese problema, el equipo económico está llevando adelante una apuesta poco convencional al proponer bajar el riesgo país emitiendo deuda”. “Esto implica lograr que mejore el precio de los bonos justo cuando aumenta la oferta de títulos en circulación (emite deuda)”, indicó.

Explicó que “la lógica de la apuesta es que la noticia del ‘regreso a los mercados’ genere un shock de expectativas, es decir, que la señal de recuperar acceso al financiamiento impulse los precios de los bonos y permita perforar el piso actual del riesgo país”.

Moldovan dijo que “la licitación dejó un resultado agridulce, porque las tasas estuvieron en línea con lo esperado, aunque el volumen de ofertas no fue tan bueno”. “Se ofrecieron U$S1.420 millones y se adjudicaron U$S910 millones”, indicó.

caputo pelea intendente Pilar

El titular de C-P señaló al respecto que “la primera impresión es que el mercado local no mostró apetito significativo por la deuda soberana”. “Captar menos de 7% de los vencimientos del año difícilmente cambie las expectativas sobre la sostenibilidad de la deuda o reduzca el riesgo país” consideró.