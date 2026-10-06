Quién es el expiloto que grabaron disparándole a los carpinchos y deberá pagar una multa millonaria

Las imágenes fueron registradas por los vecinos de Nordelta y todo derivó en una denuncia ante la Justicia.

Sebastián Favre fue filmado armado en el jardín de su casa.

Un verdadero escándalo desataron las polémicas imágenes que lograron registrar los vecinos en Nordelta , donde grabaron a un hombre disparándole a los carpinchos desde el patio de su casa. El video se viralizó y generó una denuncia ante la Justicia.

Un hombre de 49 años recibió una multa de $4,5 millones después de que lo filmaran mientras les disparaba a carpinchos . Fue en el barrio Los Alisos de Nordelta y, además de la sanción impuesta por el complejo, dio origen a una investigación por maltrato animal.

Tras la denuncia penal, la Policía allanó la vivienda y secuestró un arma de aire comprimido. Favre quedó notificado de la causa, que tramita en la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Irribarren.

De acuerdo a lo que se pudo informar, las grabaciones corresponden al 17 de septiembre y fueron difundidas por el grupo proteccionista La Voz de los Carpinchos.

El video que desató el escándalo

En uno de los videos, de apenas diez segundos, el hombre camina por el límite de su jardín, junto a un lago interno del complejo, saca el arma y efectúa dos disparos hacia los animales.

Otra secuencia lo muestra junto a la pileta. Mientras avanza, se escuchan cuatro detonaciones y al fondo, se observa al menos un carpincho cerca del agua.

La Asociación Vecinal Nordelta informó que presentó la denuncia el 18 de septiembre, un día después del episodio. Fueron habitantes del propio barrio quienes avisaron a la guardia y al Tribunal de Disciplina, preocupados por lo ocurrido y por el cuidado de la fauna.

El allanamiento policial se realizó el lunes 5 de octubre. Además del arma, los agentes secuestraron un pantalón que coincide con el que llevaba Favre en las filmaciones incorporadas a la investigación.

Quién es Sebastián Favre y qué cuentan sus vecinos

El vecino de Nordelta que quedó en el centro del escándalo es Sebastián Favre, un expiloto de avión y dueño de una escuela de vuelo en Zárate.

Las imágenes lo muestran descalzo y en pijama, con un arma en la mano, cerca de los animales que ingresaban a su propiedad.

Favre trabajó en Aerolíneas Argentinas, está casado y tiene dos hijos. Actualmente su actividad está vinculada a la formación de pilotos, como propietario de una escuela de vuelo.

El arma de aire comprimido y el pantalón secuestrados en la casa de Favre (Foto: Infobae)

De acuerdo con testimonios de residentes, ya había protagonizado conflictos de convivencia antes de que se conocieran los videos. Algunos señalaron que tiene un perro y que se molestaba cuando los carpinchos entraban al jardín, una situación habitual en distintos sectores de Nordelta.

Entre los vecinos hubo opiniones diferentes sobre el ataque. Algunos sostuvieron que buscaba ahuyentar a los animales, aunque cuestionaron su reacción. “No es un asesino, pero esto no se puede hacer”, dijo uno de ellos. Otros consideraron inadmisible que disparara dentro del barrio.

Por qué le aplicaron una multa millonaria

La sanción de $4,5 millones fue descripta como la máxima por fuentes del complejo. El reglamento interno, en su artículo 1.9, prohíbe utilizar armas de cualquier tipo y con cualquier clase de proyectil dentro de Nordelta.

Carpinchos en los espacios verdes de Nordelta, en una imagen de archivo de 2021 (Foto: Agustín Marcarian/Reuters)

Ese apartado asigna al Tribunal de Disciplina la facultad de sancionar los incumplimientos. A su vez, el punto 1.11 establece la conservación de la flora y la fauna entre las normas básicas de convivencia.

Nordelta S.A. también expresó su rechazo en un comunicado público. “El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”, afirmó la empresa, que defendió el respeto por la vida silvestre.

Además, advirtió que el uso de armas en sectores residenciales representa un riesgo para la seguridad vecinal. Informó que entregó a la Justicia el material disponible, se comprometió a colaborar con la investigación y dio aviso a la Dirección Provincial de Flora y Fauna.