Quién es el influencer polaco detenido por escalar un edificio en Puerto Madero y qué multas deberá pagar

Por ejemplo, hace un tiempo trepó la torre Montparnasse de París, el edificio más alto de la capital francesa, sin protección ni permiso. Marcin, que no usó arneses ni equipo de protección, fue atrapado en el techo del rascacielos de 210 metros de altura.

Algunos edificios que escaló el polaco: Burj Khalifa en Dubai; Torre Eiffel en París; Torre Shard en Londres; Hotel Marriott en Varsovia; Torre Insignia en Monterrey, México.

Embed - Marcin Banot BNT fhujHD on Instagram: "One year ago in Paris climbing on the Montparnasse tour 200 meters without safe #climbing #paris #france #poland #bntvlog #stunt #extreme"