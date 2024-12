Quién es la influencer detenida por estafas con criptomonedas

Al mismo tiempo se desarrollaron allanamientos en dos viviendas de barrio Urca de la ciudad de Córdoba. En uno de los inmuebles arrestaron a Nicolás Gionco (27), acusado como partícipe necesario de estafas reiteradas. “En estos procedimientos se secuestraron elementos de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados”, destacaron fuentes judiciales.

Según surge de la investigación, Salazar junto a Gionco, desde al menos el año 2022 hasta la actualidad, habrían engañado a varias personas –cuatro en lo que hasta aquí se pudo verificar- haciéndoles creer que mediante distintas inversiones de dinero podían obtener el pago de importantes intereses mensuales en dólares (entre un 10% y 12%) como resultado de diferentes operaciones financieras vinculadas a criptomonedas que la detenida decía realizar.

Como resultado de estas supuestas maniobras fraudulentas estiman que se produjo un perjuicio patrimonial total y nominal de 22.900 dólares, que representarían cerca de 27 millones de pesos. No obstante, los investigadores advirtieron que la cifra podría acrecentarse sustancialmente ante la posibilidad de que haya más estafados.

Mientras avanza la pesquisa, está prevista que los dos detenidos sean trasladados en los próximos días a la fiscalía interviniente para tomarles declaración indagatoria.

Cómo es el perfil de la influencer detenida por estafas

Candela Salazar es reconocida por tener una presencia en redes sociales, en especial en Instagram donde cuenta con más de 9 mil seguidores y suele realizar diversas publicaciones dando a conocer un estilo de vida caracterizado por los viajes, la meditación y la búsqueda del bienestar. Otro de los ejes fundamentales de sus posteos es promover una serie de consejos para invitar a las personas a “reconectar con su esencia” al compartir su “experiencia humana”.

En la biografía de su cuenta la joven se presenta a sí misma como una “nómada digital” que ayuda a otros a “transformar su vida por completo” siguiendo un camino similar.

“Viví muchos años en función de otras personas. Llenando las expectativas de otros y nunca las mías hasta que me quedé vacía. Trabajar en mí me cambió la vida. Cambié todos mis hábitos, mi mentalidad. Leí muchos libros y tomé decisiones donde el primer paso fue priorizarse. Dejar mi trabajo y comenzar a emprender me llevó a un camino de evolución”, detalló en una foto que mantiene destacada en su perfil de Instagram.

Entre las publicaciones se la ve recorriendo distintos países mientras lleva a cabo diferentes actividades. Estas incluyen desde tener un paseo en camello por el desierto del Sahara hasta nadar en en cenotes de agua cristalina. Según detalla en sus historias destacadas de Instagram, la acusada por estafas estuvo en Venezuela, México, Marruecos, Valencia, Londres, Nueva York y Colombia.