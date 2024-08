Quién es Tamara Pettinato y por qué no salió al aire en Bendita TV tras el video con Alberto Fernández

La vida personal de Tamara Pettinato

Tamara es madre de un hijo de 14 años, Milo, y actualmente está en pareja con José Glinski, diputado nacional por Chubut. Este año, fue nominada al Martín Fierro como Mejor Columnista de Espectáculos, una mención que generó algunas críticas en el medio, pero que ella tomó con humor.

tamara-pettinato-tenia-otro-nombre.jpg Tamara Pettinato, en el ojo de la tormenta tras su video con Alberto Fernández.

Hoy, en medio del escándalo por el video, Tamara decidió no aparecer en Bendita TV, a pesar de estar lista para salir al aire. Aunque aún no se ha pronunciado sobre este incidente, en el pasado ya enfrentó una situación similar cuando se reveló su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia. En ese momento, dijo: "Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar".

Al igual que ocurrió con Bendita TV, tampoco se emitió el streaming del que participa junto a Lucía Iacono y Nazareno Casero, en Blenders. “Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin”, escribieron en la cuenta de X (ex Twitter) del medio.

Fue en ese programa que, días atrás, emitió un polémico comentario. "No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo", relató en una charla que tenía al sexo como tópico.

Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Tras contar ese episodio, aclaró que en ese momento ella "tenía 35 años", y aseguró que "no hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh. Él me terminó acusando a mí de basura sexual porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal".

Qué dijo Beto Casella del video

Beto Casella, se refirió al polémico video que muestra a Tamara Pettinato en una conversación íntima con el expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. En medio del escándalo, Pettinato optó por no salir al aire durante la transmisión del programa.

Casella informó en vivo por El Nueve en Bendita que Tamara Pettinato estaba presente en el canal pero decidió no participar del programa. “Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no”, afirmó. Sorprendido por la situación, el conductor agregó: “Ella está abrumada, eso me están contando”. Con su habitual toque de humor, comentó: “Mirá qué momento eligieron para dar a conocer el video”.

Beto Casella 1.jpg Beto Casella opinó sobre el video de su compañera.

Tras ver las imágenes en las que Tamara y Fernández intercambian declaraciones románticas, Casella opinó: “A mí me da jeropa. Para mí, Alberto está intentando levantársela”. El conductor también aclaró que nunca había abordado este tema con su panelista: “Te juro por mis hijos que yo nunca le pregunté 'che Tamara, ¿pasó algo con Alberto?'”.

Casella comprendió la decisión de Tamara de no salir al aire, y expresó: “Si no quiere venir ahora, que no venga. Hablará con los móviles. Supongo que debe tener móviles en la casa”. Sin embargo, señaló que eventualmente tendrá que dar explicaciones: “Es una figura pública. Me parece a mí, yo no hablé con ella porque no la quiero poner presión”.