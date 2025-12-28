Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 7.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3334, realizado este domingo 28 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 7.900 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.950 millones de pesos . Salieron los números 34, 05, 42, 04, 28 y 27. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.180 millones de pesos . Salieron los números 03, 16, 38, 45, 42 y 06. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.200 millones de pesos y salieron los números 38, 25, 28, 24, 16 y 34. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 300 millones de pesos, los números favorecidos fueron 35, 25, 07, 15, 41 y 13. Hubo 74 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 4 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3333, realizado este miércoles 24 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 6.900 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.700 millones de pesos. Salieron los números 35, 08, 10, 25, 33 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 950 millones de pesos. Salieron los números 40, 33, 22, 14, 29 y 42. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.840 millones de pesos y salieron los números 35, 34, 08, 15, 31 y 42. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 260 millones de pesos, los números favorecidos fueron 43, 31, 06, 30, 13 y 24. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos, entre ellos un neuquino y un rionegrino, que se llevarán más de 12 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.900 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.