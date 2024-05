Reaparece CFK en un acto con un mensaje en contra de Javier Milei: qué inaugurará

Se trata de la segunda aparición en público de la expresidenta tras la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación. La anterior fue hace diez días en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner, donde fue invitada por la intendenta local, Mayra Mendoza.

Las palabras de CFK

"Es necesario rediscutir el país que queremos. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad también como oposición. Reconocimiento lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante. Siempre hay que mirar para adelante", dijo Cristina Fernández de Kirchner en el acto de Quilmes.

Además, CFK apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y dijo te puede votar el 60% de la población, pero "si la gente se caga de hambre y se queda sin trabajo, ¿De qué le sirve?".

"Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es lo inapelable del voto popular", enfatizó, mientras pidió que el público no abucheara mientras hablaba de Javier Milei.

cristina sombrero acto quilmes

En otra parte del discurso, remarcó que durante el gobierno de Néstor Kirchner, "hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga burlitas. No tiene plan de estabilización".

"Un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica. Es una cuestión profundamente política y social. Este no lo tiene. Es meramente un plan de ajuste", añadió y agregó: "No hermano, no tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. ¿Por un trimestre, hazaña histórica? Nosotros con 6 años, ¿qué fuimos héroes nacionales? No".

Por último, Cristina Kirchner cuestionó al gobierno de Javier Milei por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se hubiese "adoctrinado" en las escuelas.

acto cristina quilmes

"Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería Presidente, ¿de qué habla este hombre?", remarcó la ex mandataria en un acto en Quilmes. Y dijo que "no tendríamos tantos universitarios en la Argentina si no hubiéramos creado las universidades que creamos".

"Hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir a discutir estas cosas, que son las que le cambian la vida a la gente. El otro día hubo una maravillosa movilización de la sociedad argentina, que nadie se engañe", dijo Cristina en relación a la marcha federal universitaria.