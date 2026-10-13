Resultados de las quinielas de hoy lunes 12 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 12 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
No se registraron resultados para este sorteo.
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
No se registraron resultados para este sorteo.
La Vespertina
No se registraron resultados para este sorteo.
La Nocturna
Cabeza: 0404
1° 0404, 2° 0818, 3° 1488, 4° 1911, 5° 2416, 6° 6104, 7° 1367, 8° 1877, 9° 2302, 10° 4743, 11° 0795, 12° 3061, 13° 6220, 14° 6909, 15° 5204, 16° 7973, 17° 8479, 18° 8671, 19° 8752, 20° 9529
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1999
1° 1999, 2° 5510, 3° 9867, 4° 9987, 5° 1791, 6° 3095, 7° 4620, 8° 8582, 9° 8328, 10° 4599, 11° 5520, 12° 1131, 13° 8335, 14° 1690, 15° 9584, 16° 9035, 17° 7927, 18° 4015, 19° 0029, 20° 7353
El Primero
Cabeza: 7007
1° 7007, 2° 1739, 3° 1446, 4° 9473, 5° 4791, 6° 7672, 7° 9234, 8° 7622, 9° 4654, 10° 2412, 11° 9585, 12° 2382, 13° 6889, 14° 2489, 15° 5987, 16° 4782, 17° 4287, 18° 4024, 19° 3931, 20° 6411
La Matutina
Cabeza: 6430
1° 6430, 2° 9665, 3° 7030, 4° 1772, 5° 0110, 6° 0530, 7° 0286, 8° 2834, 9° 1644, 10° 4264, 11° 6524, 12° 4645, 13° 6562, 14° 0583, 15° 0121, 16° 8078, 17° 4595, 18° 3832, 19° 0862, 20° 4571
La Vespertina
Cabeza: 3707
1° 3707, 2° 7220, 3° 5852, 4° 8044, 5° 3659, 6° 4772, 7° 5950, 8° 4100, 9° 8171, 10° 5521, 11° 9703, 12° 2376, 13° 7392, 14° 8392, 15° 6251, 16° 1012, 17° 2627, 18° 3670, 19° 6142, 20° 5681
La Nocturna
Cabeza: 2780
1° 2780, 2° 9868, 3° 5405, 4° 3695, 5° 7391, 6° 4565, 7° 9716, 8° 9743, 9° 5493, 10° 4168, 11° 8484, 12° 8905, 13° 9302, 14° 3533, 15° 8171, 16° 8806, 17° 7632, 18° 8354, 19° 1538, 20° 9832
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7447
1° 7447, 2° 6568, 3° 1596, 4° 8746, 5° 6922, 6° 8882, 7° 7361, 8° 9995, 9° 1553, 10° 6792, 11° 0135, 12° 4357, 13° 6637, 14° 6715, 15° 5761, 16° 0766, 17° 3560, 18° 2940, 19° 9257, 20° 7961
El Primero
Cabeza: 3825
1° 3825, 2° 7473, 3° 1953, 4° 6323, 5° 9243, 6° 9630, 7° 5299, 8° 0368, 9° 1721, 10° 1022, 11° 9348, 12° 6099, 13° 7120, 14° 2361, 15° 7978, 16° 1831, 17° 8538, 18° 4703, 19° 2614, 20° 5809
La Matutina
Cabeza: 2436
1° 2436, 2° 4097, 3° 8734, 4° 0631, 5° 7509, 6° 9861, 7° 2539, 8° 7120, 9° 7040, 10° 0522, 11° 8545, 12° 2042, 13° 6393, 14° 2423, 15° 6001, 16° 7430, 17° 2336, 18° 3315, 19° 4174, 20° 4960
La Vespertina
Cabeza: 2716
1° 2716, 2° 4905, 3° 6947, 4° 7319, 5° 5393, 6° 8366, 7° 7767, 8° 0709, 9° 0559, 10° 9783, 11° 0323, 12° 8369, 13° 5868, 14° 5229, 15° 3375, 16° 0032, 17° 2432, 18° 0792, 19° 4297, 20° 5742
La Nocturna
Cabeza: 9851
1° 9851, 2° 0242, 3° 8753, 4° 0762, 5° 1129, 6° 4358, 7° 6459, 8° 5717, 9° 5893, 10° 6709, 11° 0763, 12° 8582, 13° 7402, 14° 9674, 15° 6063, 16° 5804, 17° 2257, 18° 8928, 19° 0138, 20° 5895
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0334
1° 0334, 2° 7733, 3° 9816, 4° 3007, 5° 0459, 6° 7359, 7° 4863, 8° 7710, 9° 7325, 10° 7184, 11° 8856, 12° 6579, 13° 7261, 14° 7861, 15° 9285, 16° 4242, 17° 8050, 18° 6143, 19° 5817, 20° 8882
El Primero
Cabeza: 9554
1° 9554, 2° 7497, 3° 3011, 4° 7519, 5° 8091, 6° 4526, 7° 3319, 8° 3811, 9° 5183, 10° 0645, 11° 5261, 12° 5619, 13° 4633, 14° 7677, 15° 5749, 16° 5536, 17° 0021, 18° 9736, 19° 0499, 20° 4933
La Matutina
Cabeza: 3489
1° 3489, 2° 5453, 3° 5138, 4° 0304, 5° 9052, 6° 9550, 7° 7761, 8° 4407, 9° 8905, 10° 3647, 11° 1468, 12° 6865, 13° 4818, 14° 5261, 15° 0476, 16° 6222, 17° 6043, 18° 6475, 19° 2437, 20° 7972
La Vespertina
Cabeza: 3433
1° 3433, 2° 7335, 3° 7449, 4° 9091, 5° 6168, 6° 3164, 7° 0765, 8° 9077, 9° 6850, 10° 0947, 11° 3297, 12° 4507, 13° 4921, 14° 5940, 15° 2880, 16° 3886, 17° 4981, 18° 9821, 19° 2462, 20° 2154
La Nocturna
Cabeza: 1615
1° 1615, 2° 7711, 3° 1840, 4° 9281, 5° 4000, 6° 5726, 7° 9673, 8° 8142, 9° 9699, 10° 4460, 11° 3891, 12° 6127, 13° 1014, 14° 2745, 15° 7193, 16° 3879, 17° 6541, 18° 3692, 19° 3533, 20° 0055
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5276
1° 5276, 2° 9362, 3° 8349, 4° 7862, 5° 8979, 6° 6282, 7° 3249, 8° 3984, 9° 5957, 10° 5738, 11° 4566, 12° 3701, 13° 6869, 14° 1054, 15° 6768, 16° 4505, 17° 0229, 18° 2039, 19° 7552, 20° 4999
El Primero
Cabeza: 3107
1° 3107, 2° 2515, 3° 5947, 4° 9562, 5° 0553, 6° 8000, 7° 2464, 8° 0599, 9° 9720, 10° 4797, 11° 1175, 12° 3952, 13° 4574, 14° 2393, 15° 8424, 16° 1456, 17° 0477, 18° 7529, 19° 5540, 20° 2026
La Matutina
Cabeza: 1099
1° 1099, 2° 4242, 3° 9352, 4° 5477, 5° 9135, 6° 5411, 7° 3801, 8° 8451, 9° 0027, 10° 9836, 11° 6563, 12° 1104, 13° 8216, 14° 8965, 15° 0363, 16° 6922, 17° 1496, 18° 4603, 19° 4543, 20° 5979
La Vespertina
Cabeza: 4801
1° 4801, 2° 5143, 3° 7486, 4° 2534, 5° 9637, 6° 5368, 7° 5313, 8° 5637, 9° 3739, 10° 9544, 11° 7010, 12° 2636, 13° 9661, 14° 9729, 15° 8638, 16° 0306, 17° 5772, 18° 6022, 19° 9523, 20° 3782
La Nocturna
Cabeza: 7242
1° 7242, 2° 8412, 3° 6356, 4° 8694, 5° 9871, 6° 6318, 7° 2987, 8° 5222, 9° 7829, 10° 1689, 11° 6804, 12° 0377, 13° 0948, 14° 9079, 15° 9381, 16° 4308, 17° 0757, 18° 7167, 19° 2992, 20° 8943
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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