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Resultados de las quinielas de hoy lunes 12 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy lunes 12 de octubre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy lunes 12 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 12 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

No se registraron resultados para este sorteo.

El Primero

No se registraron resultados para este sorteo.

La Matutina

No se registraron resultados para este sorteo.

La Vespertina

No se registraron resultados para este sorteo.

La Nocturna

Cabeza: 0404
1° 0404, 2° 0818, 3° 1488, 4° 1911, 5° 2416, 6° 6104, 7° 1367, 8° 1877, 9° 2302, 10° 4743, 11° 0795, 12° 3061, 13° 6220, 14° 6909, 15° 5204, 16° 7973, 17° 8479, 18° 8671, 19° 8752, 20° 9529

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 1999
1° 1999, 2° 5510, 3° 9867, 4° 9987, 5° 1791, 6° 3095, 7° 4620, 8° 8582, 9° 8328, 10° 4599, 11° 5520, 12° 1131, 13° 8335, 14° 1690, 15° 9584, 16° 9035, 17° 7927, 18° 4015, 19° 0029, 20° 7353

El Primero

Cabeza: 7007
1° 7007, 2° 1739, 3° 1446, 4° 9473, 5° 4791, 6° 7672, 7° 9234, 8° 7622, 9° 4654, 10° 2412, 11° 9585, 12° 2382, 13° 6889, 14° 2489, 15° 5987, 16° 4782, 17° 4287, 18° 4024, 19° 3931, 20° 6411

La Matutina

Cabeza: 6430
1° 6430, 2° 9665, 3° 7030, 4° 1772, 5° 0110, 6° 0530, 7° 0286, 8° 2834, 9° 1644, 10° 4264, 11° 6524, 12° 4645, 13° 6562, 14° 0583, 15° 0121, 16° 8078, 17° 4595, 18° 3832, 19° 0862, 20° 4571

La Vespertina

Cabeza: 3707
1° 3707, 2° 7220, 3° 5852, 4° 8044, 5° 3659, 6° 4772, 7° 5950, 8° 4100, 9° 8171, 10° 5521, 11° 9703, 12° 2376, 13° 7392, 14° 8392, 15° 6251, 16° 1012, 17° 2627, 18° 3670, 19° 6142, 20° 5681

La Nocturna

Cabeza: 2780
1° 2780, 2° 9868, 3° 5405, 4° 3695, 5° 7391, 6° 4565, 7° 9716, 8° 9743, 9° 5493, 10° 4168, 11° 8484, 12° 8905, 13° 9302, 14° 3533, 15° 8171, 16° 8806, 17° 7632, 18° 8354, 19° 1538, 20° 9832

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7447
1° 7447, 2° 6568, 3° 1596, 4° 8746, 5° 6922, 6° 8882, 7° 7361, 8° 9995, 9° 1553, 10° 6792, 11° 0135, 12° 4357, 13° 6637, 14° 6715, 15° 5761, 16° 0766, 17° 3560, 18° 2940, 19° 9257, 20° 7961

El Primero

Cabeza: 3825
1° 3825, 2° 7473, 3° 1953, 4° 6323, 5° 9243, 6° 9630, 7° 5299, 8° 0368, 9° 1721, 10° 1022, 11° 9348, 12° 6099, 13° 7120, 14° 2361, 15° 7978, 16° 1831, 17° 8538, 18° 4703, 19° 2614, 20° 5809

La Matutina

Cabeza: 2436
1° 2436, 2° 4097, 3° 8734, 4° 0631, 5° 7509, 6° 9861, 7° 2539, 8° 7120, 9° 7040, 10° 0522, 11° 8545, 12° 2042, 13° 6393, 14° 2423, 15° 6001, 16° 7430, 17° 2336, 18° 3315, 19° 4174, 20° 4960

La Vespertina

Cabeza: 2716
1° 2716, 2° 4905, 3° 6947, 4° 7319, 5° 5393, 6° 8366, 7° 7767, 8° 0709, 9° 0559, 10° 9783, 11° 0323, 12° 8369, 13° 5868, 14° 5229, 15° 3375, 16° 0032, 17° 2432, 18° 0792, 19° 4297, 20° 5742

La Nocturna

Cabeza: 9851
1° 9851, 2° 0242, 3° 8753, 4° 0762, 5° 1129, 6° 4358, 7° 6459, 8° 5717, 9° 5893, 10° 6709, 11° 0763, 12° 8582, 13° 7402, 14° 9674, 15° 6063, 16° 5804, 17° 2257, 18° 8928, 19° 0138, 20° 5895

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0334
1° 0334, 2° 7733, 3° 9816, 4° 3007, 5° 0459, 6° 7359, 7° 4863, 8° 7710, 9° 7325, 10° 7184, 11° 8856, 12° 6579, 13° 7261, 14° 7861, 15° 9285, 16° 4242, 17° 8050, 18° 6143, 19° 5817, 20° 8882

El Primero

Cabeza: 9554
1° 9554, 2° 7497, 3° 3011, 4° 7519, 5° 8091, 6° 4526, 7° 3319, 8° 3811, 9° 5183, 10° 0645, 11° 5261, 12° 5619, 13° 4633, 14° 7677, 15° 5749, 16° 5536, 17° 0021, 18° 9736, 19° 0499, 20° 4933

La Matutina

Cabeza: 3489
1° 3489, 2° 5453, 3° 5138, 4° 0304, 5° 9052, 6° 9550, 7° 7761, 8° 4407, 9° 8905, 10° 3647, 11° 1468, 12° 6865, 13° 4818, 14° 5261, 15° 0476, 16° 6222, 17° 6043, 18° 6475, 19° 2437, 20° 7972

La Vespertina

Cabeza: 3433
1° 3433, 2° 7335, 3° 7449, 4° 9091, 5° 6168, 6° 3164, 7° 0765, 8° 9077, 9° 6850, 10° 0947, 11° 3297, 12° 4507, 13° 4921, 14° 5940, 15° 2880, 16° 3886, 17° 4981, 18° 9821, 19° 2462, 20° 2154

La Nocturna

Cabeza: 1615
1° 1615, 2° 7711, 3° 1840, 4° 9281, 5° 4000, 6° 5726, 7° 9673, 8° 8142, 9° 9699, 10° 4460, 11° 3891, 12° 6127, 13° 1014, 14° 2745, 15° 7193, 16° 3879, 17° 6541, 18° 3692, 19° 3533, 20° 0055

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 5276
1° 5276, 2° 9362, 3° 8349, 4° 7862, 5° 8979, 6° 6282, 7° 3249, 8° 3984, 9° 5957, 10° 5738, 11° 4566, 12° 3701, 13° 6869, 14° 1054, 15° 6768, 16° 4505, 17° 0229, 18° 2039, 19° 7552, 20° 4999

El Primero

Cabeza: 3107
1° 3107, 2° 2515, 3° 5947, 4° 9562, 5° 0553, 6° 8000, 7° 2464, 8° 0599, 9° 9720, 10° 4797, 11° 1175, 12° 3952, 13° 4574, 14° 2393, 15° 8424, 16° 1456, 17° 0477, 18° 7529, 19° 5540, 20° 2026

La Matutina

Cabeza: 1099
1° 1099, 2° 4242, 3° 9352, 4° 5477, 5° 9135, 6° 5411, 7° 3801, 8° 8451, 9° 0027, 10° 9836, 11° 6563, 12° 1104, 13° 8216, 14° 8965, 15° 0363, 16° 6922, 17° 1496, 18° 4603, 19° 4543, 20° 5979

La Vespertina

Cabeza: 4801
1° 4801, 2° 5143, 3° 7486, 4° 2534, 5° 9637, 6° 5368, 7° 5313, 8° 5637, 9° 3739, 10° 9544, 11° 7010, 12° 2636, 13° 9661, 14° 9729, 15° 8638, 16° 0306, 17° 5772, 18° 6022, 19° 9523, 20° 3782

La Nocturna

Cabeza: 7242
1° 7242, 2° 8412, 3° 6356, 4° 8694, 5° 9871, 6° 6318, 7° 2987, 8° 5222, 9° 7829, 10° 1689, 11° 6804, 12° 0377, 13° 0948, 14° 9079, 15° 9381, 16° 4308, 17° 0757, 18° 7167, 19° 2992, 20° 8943

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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