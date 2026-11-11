Resultados de las quinielas de hoy martes 10 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 10 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 2073
1° 2073, 2° 7309, 3° 2540, 4° 2680, 5° 0992, 6° 4776, 7° 7428, 8° 1182, 9° 8071, 10° 4320, 11° 8664, 12° 5309, 13° 0643, 14° 0328, 15° 2345, 16° 8528, 17° 2641, 18° 3647, 19° 5948, 20° 0152
El Primero
Cabeza: 0670
1° 0670, 2° 0242, 3° 2578, 4° 2985, 5° 5788, 6° 3198, 7° 6985, 8° 9869, 9° 6033, 10° 0628, 11° 4752, 12° 7418, 13° 7780, 14° 0406, 15° 1363, 16° 2299, 17° 4100, 18° 0375, 19° 1578, 20° 2418
La Matutina
Cabeza: 2196
1° 2196, 2° 0252, 3° 8538, 4° 5546, 5° 8672, 6° 4576, 7° 8359, 8° 6246, 9° 8240, 10° 0317, 11° 9585, 12° 8172, 13° 0779, 14° 1477, 15° 1844, 16° 4163, 17° 2711, 18° 4375, 19° 6595, 20° 6304
La Vespertina
Cabeza: 0652
1° 0652, 2° 3810, 3° 6120, 4° 9527, 5° 3284, 6° 4597, 7° 5523, 8° 3712, 9° 5413, 10° 7068, 11° 1380, 12° 2614, 13° 2726, 14° 8943, 15° 4883, 16° 4432, 17° 2921, 18° 0687, 19° 9583, 20° 1169
La Nocturna
Cabeza: 3296
1° 3296, 2° 2454, 3° 0578, 4° 8747, 5° 8643, 6° 7323, 7° 4423, 8° 9881, 9° 7127, 10° 6258, 11° 6463, 12° 6025, 13° 2347, 14° 4693, 15° 5425, 16° 7068, 17° 7207, 18° 3741, 19° 5789, 20° 4189
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7847
1° 7847, 2° 5205, 3° 1467, 4° 0998, 5° 7892, 6° 0659, 7° 4587, 8° 1262, 9° 4385, 10° 4935, 11° 3586, 12° 8630, 13° 1191, 14° 7904, 15° 8706, 16° 3679, 17° 9444, 18° 3500, 19° 3197, 20° 3554
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 8350
1° 8350, 2° 2412, 3° 3877, 4° 5138, 5° 9737, 6° 9334, 7° 3999, 8° 1314, 9° 8410, 10° 9631, 11° 4156, 12° 8927, 13° 1556, 14° 4916, 15° 1890, 16° 7514, 17° 3193, 18° 0984, 19° 0941, 20° 4651
La Vespertina
Cabeza: 5107
1° 5107, 2° 8507, 3° 4844, 4° 8881, 5° 1004, 6° 6028, 7° 4300, 8° 8864, 9° 4607, 10° 4531, 11° 0556, 12° 8843, 13° 2557, 14° 2882, 15° 8556, 16° 2662, 17° 2933, 18° 3058, 19° 3779, 20° 6126
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 8774
1° 8774, 2° 7272, 3° 3769, 4° 5434, 5° 6657, 6° 9425, 7° 0205, 8° 6383, 9° 3286, 10° 1430, 11° 1247, 12° 7373, 13° 0959, 14° 9266, 15° 8071, 16° 4711, 17° 0663, 18° 4663, 19° 0657, 20° 5671
El Primero
Cabeza: 0382
1° 0382, 2° 4160, 3° 2082, 4° 5646, 5° 1462, 6° 8984, 7° 6850, 8° 5426, 9° 0551, 10° 6095, 11° 7477, 12° 1268, 13° 9017, 14° 6586, 15° 3733, 16° 2930, 17° 8808, 18° 6414, 19° 5115, 20° 5457
La Matutina
Cabeza: 8030
1° 8030, 2° 7113, 3° 8621, 4° 9315, 5° 9752, 6° 8552, 7° 8172, 8° 3809, 9° 9942, 10° 7794, 11° 8068, 12° 4843, 13° 3164, 14° 9963, 15° 6481, 16° 0448, 17° 9660, 18° 2108, 19° 1620, 20° 2338
La Vespertina
Cabeza: 9206
1° 9206, 2° 7989, 3° 3598, 4° 5675, 5° 5424, 6° 6982, 7° 3644, 8° 3502, 9° 3805, 10° 8246, 11° 7253, 12° 9181, 13° 4341, 14° 9792, 15° 5325, 16° 9591, 17° 8462, 18° 7830, 19° 7452, 20° 0377
La Nocturna
Cabeza: 9357
1° 9357, 2° 1247, 3° 7531, 4° 8526, 5° 1746, 6° 5948, 7° 5528, 8° 5148, 9° 9024, 10° 3103, 11° 1908, 12° 6285, 13° 6103, 14° 5020, 15° 5655, 16° 4737, 17° 8031, 18° 7243, 19° 7142, 20° 1160
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0676
1° 0676, 2° 6288, 3° 8304, 4° 3573, 5° 7291, 6° 0682, 7° 3120, 8° 6134, 9° 5756, 10° 5203, 11° 0986, 12° 9772, 13° 7559, 14° 9834, 15° 8248, 16° 8917, 17° 6437, 18° 8003, 19° 7762, 20° 7461
El Primero
Cabeza: 4594
1° 4594, 2° 4952, 3° 6297, 4° 5739, 5° 5579, 6° 5746, 7° 2846, 8° 3667, 9° 5993, 10° 1174, 11° 7644, 12° 0353, 13° 9613, 14° 6250, 15° 8065, 16° 8790, 17° 3781, 18° 6335, 19° 3640, 20° 1993
La Matutina
Cabeza: 8726
1° 8726, 2° 0404, 3° 5983, 4° 2982, 5° 0152, 6° 7823, 7° 5394, 8° 2726, 9° 4547, 10° 0595, 11° 3446, 12° 3256, 13° 0768, 14° 5897, 15° 3732, 16° 5979, 17° 0287, 18° 3312, 19° 1583, 20° 4758
La Vespertina
Cabeza: 6318
1° 6318, 2° 2267, 3° 0017, 4° 7156, 5° 5320, 6° 9114, 7° 7720, 8° 8116, 9° 0160, 10° 3131, 11° 8174, 12° 3798, 13° 7744, 14° 7402, 15° 6252, 16° 6492, 17° 3489, 18° 5712, 19° 4441, 20° 4811
La Nocturna
Cabeza: 8820
1° 8820, 2° 7725, 3° 0005, 4° 1272, 5° 9634, 6° 2693, 7° 9915, 8° 5291, 9° 7813, 10° 4692, 11° 7408, 12° 4655, 13° 5388, 14° 1514, 15° 1645, 16° 3903, 17° 4500, 18° 0691, 19° 5288, 20° 7987
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9516
1° 9516, 2° 2571, 3° 7511, 4° 1105, 5° 2439, 6° 2574, 7° 7231, 8° 5817, 9° 6124, 10° 8266, 11° 2937, 12° 3396, 13° 7013, 14° 3801, 15° 0717, 16° 1337, 17° 0463, 18° 5988, 19° 8836, 20° 4856
El Primero
Cabeza: 5726
1° 5726, 2° 8593, 3° 5695, 4° 5363, 5° 4719, 6° 8085, 7° 7565, 8° 1129, 9° 3518, 10° 2987, 11° 3186, 12° 5924, 13° 8277, 14° 2399, 15° 0819, 16° 8322, 17° 0513, 18° 9439, 19° 9651, 20° 7449
La Matutina
Cabeza: 0061
1° 0061, 2° 5284, 3° 0550, 4° 9611, 5° 1922, 6° 0009, 7° 6411, 8° 0841, 9° 7654, 10° 9260, 11° 7795, 12° 4980, 13° 2128, 14° 0059, 15° 0113, 16° 5893, 17° 4866, 18° 8628, 19° 5530, 20° 2176
La Vespertina
Cabeza: 8176
1° 8176, 2° 3714, 3° 1627, 4° 1669, 5° 4623, 6° 2652, 7° 8551, 8° 7397, 9° 9710, 10° 4812, 11° 3492, 12° 6329, 13° 5728, 14° 1935, 15° 9850, 16° 9729, 17° 4835, 18° 7794, 19° 9069, 20° 7774
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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