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Resultados de las quinielas de hoy martes 10 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy martes 10 de noviembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy martes 10 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 10 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 2073
1° 2073, 2° 7309, 3° 2540, 4° 2680, 5° 0992, 6° 4776, 7° 7428, 8° 1182, 9° 8071, 10° 4320, 11° 8664, 12° 5309, 13° 0643, 14° 0328, 15° 2345, 16° 8528, 17° 2641, 18° 3647, 19° 5948, 20° 0152

El Primero

Cabeza: 0670
1° 0670, 2° 0242, 3° 2578, 4° 2985, 5° 5788, 6° 3198, 7° 6985, 8° 9869, 9° 6033, 10° 0628, 11° 4752, 12° 7418, 13° 7780, 14° 0406, 15° 1363, 16° 2299, 17° 4100, 18° 0375, 19° 1578, 20° 2418

La Matutina

Cabeza: 2196
1° 2196, 2° 0252, 3° 8538, 4° 5546, 5° 8672, 6° 4576, 7° 8359, 8° 6246, 9° 8240, 10° 0317, 11° 9585, 12° 8172, 13° 0779, 14° 1477, 15° 1844, 16° 4163, 17° 2711, 18° 4375, 19° 6595, 20° 6304

La Vespertina

Cabeza: 0652
1° 0652, 2° 3810, 3° 6120, 4° 9527, 5° 3284, 6° 4597, 7° 5523, 8° 3712, 9° 5413, 10° 7068, 11° 1380, 12° 2614, 13° 2726, 14° 8943, 15° 4883, 16° 4432, 17° 2921, 18° 0687, 19° 9583, 20° 1169

La Nocturna

Cabeza: 3296
1° 3296, 2° 2454, 3° 0578, 4° 8747, 5° 8643, 6° 7323, 7° 4423, 8° 9881, 9° 7127, 10° 6258, 11° 6463, 12° 6025, 13° 2347, 14° 4693, 15° 5425, 16° 7068, 17° 7207, 18° 3741, 19° 5789, 20° 4189

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7847
1° 7847, 2° 5205, 3° 1467, 4° 0998, 5° 7892, 6° 0659, 7° 4587, 8° 1262, 9° 4385, 10° 4935, 11° 3586, 12° 8630, 13° 1191, 14° 7904, 15° 8706, 16° 3679, 17° 9444, 18° 3500, 19° 3197, 20° 3554

El Primero

No se registraron resultados para este sorteo.

La Matutina

Cabeza: 8350
1° 8350, 2° 2412, 3° 3877, 4° 5138, 5° 9737, 6° 9334, 7° 3999, 8° 1314, 9° 8410, 10° 9631, 11° 4156, 12° 8927, 13° 1556, 14° 4916, 15° 1890, 16° 7514, 17° 3193, 18° 0984, 19° 0941, 20° 4651

La Vespertina

Cabeza: 5107
1° 5107, 2° 8507, 3° 4844, 4° 8881, 5° 1004, 6° 6028, 7° 4300, 8° 8864, 9° 4607, 10° 4531, 11° 0556, 12° 8843, 13° 2557, 14° 2882, 15° 8556, 16° 2662, 17° 2933, 18° 3058, 19° 3779, 20° 6126

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 8774
1° 8774, 2° 7272, 3° 3769, 4° 5434, 5° 6657, 6° 9425, 7° 0205, 8° 6383, 9° 3286, 10° 1430, 11° 1247, 12° 7373, 13° 0959, 14° 9266, 15° 8071, 16° 4711, 17° 0663, 18° 4663, 19° 0657, 20° 5671

El Primero

Cabeza: 0382
1° 0382, 2° 4160, 3° 2082, 4° 5646, 5° 1462, 6° 8984, 7° 6850, 8° 5426, 9° 0551, 10° 6095, 11° 7477, 12° 1268, 13° 9017, 14° 6586, 15° 3733, 16° 2930, 17° 8808, 18° 6414, 19° 5115, 20° 5457

La Matutina

Cabeza: 8030
1° 8030, 2° 7113, 3° 8621, 4° 9315, 5° 9752, 6° 8552, 7° 8172, 8° 3809, 9° 9942, 10° 7794, 11° 8068, 12° 4843, 13° 3164, 14° 9963, 15° 6481, 16° 0448, 17° 9660, 18° 2108, 19° 1620, 20° 2338

La Vespertina

Cabeza: 9206
1° 9206, 2° 7989, 3° 3598, 4° 5675, 5° 5424, 6° 6982, 7° 3644, 8° 3502, 9° 3805, 10° 8246, 11° 7253, 12° 9181, 13° 4341, 14° 9792, 15° 5325, 16° 9591, 17° 8462, 18° 7830, 19° 7452, 20° 0377

La Nocturna

Cabeza: 9357
1° 9357, 2° 1247, 3° 7531, 4° 8526, 5° 1746, 6° 5948, 7° 5528, 8° 5148, 9° 9024, 10° 3103, 11° 1908, 12° 6285, 13° 6103, 14° 5020, 15° 5655, 16° 4737, 17° 8031, 18° 7243, 19° 7142, 20° 1160

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0676
1° 0676, 2° 6288, 3° 8304, 4° 3573, 5° 7291, 6° 0682, 7° 3120, 8° 6134, 9° 5756, 10° 5203, 11° 0986, 12° 9772, 13° 7559, 14° 9834, 15° 8248, 16° 8917, 17° 6437, 18° 8003, 19° 7762, 20° 7461

El Primero

Cabeza: 4594
1° 4594, 2° 4952, 3° 6297, 4° 5739, 5° 5579, 6° 5746, 7° 2846, 8° 3667, 9° 5993, 10° 1174, 11° 7644, 12° 0353, 13° 9613, 14° 6250, 15° 8065, 16° 8790, 17° 3781, 18° 6335, 19° 3640, 20° 1993

La Matutina

Cabeza: 8726
1° 8726, 2° 0404, 3° 5983, 4° 2982, 5° 0152, 6° 7823, 7° 5394, 8° 2726, 9° 4547, 10° 0595, 11° 3446, 12° 3256, 13° 0768, 14° 5897, 15° 3732, 16° 5979, 17° 0287, 18° 3312, 19° 1583, 20° 4758

La Vespertina

Cabeza: 6318
1° 6318, 2° 2267, 3° 0017, 4° 7156, 5° 5320, 6° 9114, 7° 7720, 8° 8116, 9° 0160, 10° 3131, 11° 8174, 12° 3798, 13° 7744, 14° 7402, 15° 6252, 16° 6492, 17° 3489, 18° 5712, 19° 4441, 20° 4811

La Nocturna

Cabeza: 8820
1° 8820, 2° 7725, 3° 0005, 4° 1272, 5° 9634, 6° 2693, 7° 9915, 8° 5291, 9° 7813, 10° 4692, 11° 7408, 12° 4655, 13° 5388, 14° 1514, 15° 1645, 16° 3903, 17° 4500, 18° 0691, 19° 5288, 20° 7987

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 9516
1° 9516, 2° 2571, 3° 7511, 4° 1105, 5° 2439, 6° 2574, 7° 7231, 8° 5817, 9° 6124, 10° 8266, 11° 2937, 12° 3396, 13° 7013, 14° 3801, 15° 0717, 16° 1337, 17° 0463, 18° 5988, 19° 8836, 20° 4856

El Primero

Cabeza: 5726
1° 5726, 2° 8593, 3° 5695, 4° 5363, 5° 4719, 6° 8085, 7° 7565, 8° 1129, 9° 3518, 10° 2987, 11° 3186, 12° 5924, 13° 8277, 14° 2399, 15° 0819, 16° 8322, 17° 0513, 18° 9439, 19° 9651, 20° 7449

La Matutina

Cabeza: 0061
1° 0061, 2° 5284, 3° 0550, 4° 9611, 5° 1922, 6° 0009, 7° 6411, 8° 0841, 9° 7654, 10° 9260, 11° 7795, 12° 4980, 13° 2128, 14° 0059, 15° 0113, 16° 5893, 17° 4866, 18° 8628, 19° 5530, 20° 2176

La Vespertina

Cabeza: 8176
1° 8176, 2° 3714, 3° 1627, 4° 1669, 5° 4623, 6° 2652, 7° 8551, 8° 7397, 9° 9710, 10° 4812, 11° 3492, 12° 6329, 13° 5728, 14° 1935, 15° 9850, 16° 9729, 17° 4835, 18° 7794, 19° 9069, 20° 7774

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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