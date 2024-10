Ricardo Alfonsín: "Es canallesco lo que dijo el Presidente Javier Milei"

El ex embajador de Argentina en España se refirió a la acusación sobre su padre, de quien Milei dijo que fue “partidario” a un golpe de Estado.

El hijo de Raúl Alfonsín y ex embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, sostuvo que “es canallesco” lo que dijo el presidente Javier Milei sobre que su padre fue “partidario” a hacerle un golpe de Estado al ex presidente Fernando de la Rúa. “No es serio y no es creíble”, añadió.