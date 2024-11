RIGI: ARCA fijó condiciones para la obtención de los certificados de beneficios fiscales

Aunque se trate de un dólar de tipo “oficial” no es el mismo que el que se conoce como “A3500” que es el mayorista que se usa para el comercio exterior, o el dólar oficial que se usa para el dólar atesoramiento

“En virtud de las consultas recibidas, la Directora Ejecutiva del Organismo dictó la Resolución General N° 5606, precisando que, sólo para esos efectos, deberá tomarse el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil inmediato anterior al de la emisión del comprobante correspondiente”, señala ARCA en un comunicado.

La ventaja del RIGI

Cabe recordar que mediante la Resolución General 5589, ARCA implementó el servicio “web” denominado “CERTIVA – Certicados de Crédito Fiscal IVA”, que en esta primera etapa se utilizará en el marco del RIGI.

Dónde estudiar Ingeniería en petróleo en Argentina 1200x678.png Se recomienda un uso "acotado" del RIGI por preocupaciones a futuro.

El RIGI tiene como objetivo fomentar las grandes inversiones del sector privado en la Argentina, promover el desarrollo económico, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios.

Abarca sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

El régimen permite el ingreso de inversiones con una base de U$S 200 millones que el Poder Ejecutivo puede incrementar por sector, mientras que para inversiones que puedan resultar en el posicionamiento de la Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en mercados internacionales en los que aún no se cuente con participación relevante y que involucren inversiones en activos computables en etapas sucesivas, el monto podrá ser igual o superior a U$S 1000 millones.

El 70% de las inversiones va a Vaca Muerta

En el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso se establece que seis iniciativas fueron presentadas en el RIGI. De ellas, dos corresponden a Vaca Muerta.

Una es vinculada a la energía solar, dos sobre el litio, una sobre oro y otras dos vinculadas al transporte de hidrocarburos. Sin embargo, hay un dato que sobresale y es que Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos prometidos en el Régimen. De los u$s7820 millones que se encuentran en proceso de evaluación al RIGI, u$s5400 millones están vinculados al shale.

Planta de GNL

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió a las autoridades de la empresa noruega Golar LNG que, en sociedad con Pan American Energy (PAE) instalarán el buque Hilli Episeyo, que permitirá la exportación de gas natural licuado (GNL) desde el golfo San Matías.

Acompañado por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, el gobernador recibió al CEO de la empresa, Karl Fredrik GNL: Weretilneck recibió a directivos de grupo inversor Se trata de Golar LNG, que instalará el buque de licuefacción Hilli Episeyo.

Los alcances del proyecto del proyecto de exportación de GN presentado cumple con las condiciones que se especifican en la Ley Bases y el decreto reglamentario 749/2024 para ser considerado como “proyecto de exportación estratégica de largo lazo”.

Prevé una inversión estimada superior a los u$s1.650 millones durante la primera fase (2025- 2031) mientras que en la segunda etapa (2032-2035) asciende a casi los u$s1.250 millones.