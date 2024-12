Río Gallegos: engañó a un jubilado y le robó $200.000 pero no vio que en la casa había cámaras

La hija de un jubilado de la ciudad de Río Gallegos denunció que su padre fue víctima de un “cuento del tío” y una estafa en la que le sustrajeron 200 mil pesos de su domicilio. Lo que la ladrona no advirtió fue que dentro de la casa de su víctima había cámaras de seguridad, por lo cual prácticamente todo lo que hizo quedó registrado en imágenes. No obstante, hasta el momento la Policía de Santa Cruz no ha logrado dar con la estafadora.