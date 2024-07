Río Gallegos: la emoción del estudiante que brilló en las Olimpiadas de Matemáticas en Reino Unido

Emoción en Río Gallegos

Todavía en el aeropuerto, y rodeado de emociones propias y ajenas, el joven medallista brindó sus sensaciones al ver a su familia y amigos después de casi un mes fuera de la Argentina.

“Es mucha emoción, este recibimiento era algo que no me esperaba sinceramente. Sí esperaba a mi familia, como más o menos es costumbre, pero un recibimiento así, de este tamaño, no me lo esperaba”, reconoció el crack de las matemáticas.

Ignacio contó también cómo se desarrolló la competencia, con sede en la prestigiosa Universidad de Bath, en la que terminó obteniendo su premio.

Screenshot_2.jpg El equipo argentino en las Olimpiadas. Ignacio Naguil, de Río Gallegos, es el segundo desde la derecha.

“Estuvimos 10 días (en Bath) y competimos en dos días. Hubo una prueba cada día, de cuatro horas y media, y tres problemas por resolver”, detalló.

“Con eso pude recibir esta medalla de bronce”, dijo, como si nada. “Este es mi último año -agregó-, así que es muy lindo poder con haber conseguido esto”.

Se vienen más competencias de matemáticas

Para el joven, que está por terminar su escuela secundaria, los desafíos matemáticos no terminan. Adelantó que en noviembre se prepara para competir en las Olimpiadas Nacionales y, en caso de alcanzar el podio en esa competencia, poder participar posteriormente en las Rioplatenses.

Eso no es todo. “Después, hay un par de competencias en el medio y otras más a nivel internacional“, enumeró,.

En relación a este tipo de competencias, el medallista argentino envió un mensaje para otros estudiantes que puedan estar interesados en participar y les dijo, principalmente “que se animen”.

“Si les gusta algo, que se metan. Si les gustan las matemáticas, que vean lo que es, que investiguen, que les preguntan a los profesores o a quien tengan a mano“, propuso.

Ignacio insistió en la idea de que “si les gusta algo que investiguen acerca de eso y que se metan en todo lo que puedan”.

El equipo argentino

Además del medallista de Santa Cruz, integraron el equipo argentino que participó de la competencia en la Universidad de Bath Felipe Klir, del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Sosa, de la Unidad Académica Dante Alighier (Campana, provincia de Buenos Aires), Uriel Digestani, de la Escuela Técnica ORT (Ciudad de Buenos Aires), Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico Superior General San Martín (Rosario, Santa Fe),y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico (Ciudad de Buenos Aires).

Los acompañaron el doctor Martín Mereb como tutor y la doctora Patricia Fauring como líder del equipo.