"Es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita, y en mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa" , expresó quien fue ministro de Economía entre 2002 y 2005, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

No obstante, advirtió que "gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante", ni "creer que todo empieza de cero como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre". "Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible", remarcó Lavagna, y llamó a ser "prudentemente decidido y cuidadoso de la compleja y frágil trama social preexistente".

Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un CENTRO PROGRESISTA que atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente. — Roberto Lavagna (@RLavagna) November 14, 2023

También gobernar implica, dijo, "cambiar aquello que no funciona, que no cumple con las aspiraciones de la sociedad, juntando la mayor cantidad de voluntades posibles" y "saber qué, cómo y cuándo crear nuevas y mejores realidades sin un ir y venir constante, donde lo que queremos y decimos hoy es diferente de ayer, de antes de ayer y de mañana". Para Lavagna, "gobernar es crear con conocimiento y coraje, sin improvisaciones ni fantasías".

El exfuncionario justificó su apoyo a Massa en que la "sociedad necesita, urgente, trabajar en los consensos y buscar Gobiernos de unidad nacional", como propone el candidato de UxP, para un "conjunto de temas claves".

Sergio Massa, en el Alto Valle este martes

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegó este martes al aeropuerto de General Roca, en Río Negro, para protagonizar dos actos partidarios de cara al balotaje del próximo domingo 19, en el que se definirá al próximo Presidente de la Nación. El primero de ellos, en la propia localidad a la que arribo y luego se trasladará a Cipolletti.

Sergio Massa habló de la importancia que tiene para los próximos años la elección del domingo y resaltó que “si hay algo que nos obliga a trabajar para la unidad nacional, a seguir convocando al diálogo, a los acuerdos, a seguir abrazando a cada argentino y argentina que hoy está en duda, que hoy todavía no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva".

El candidato de Unión por la Patria agregó que "si hay algo que nos obliga a dejar desde el 10 de diciembre definitivamente la grieta, a poner en agenda los valores de los consensos, de los acuerdos para la unidad nacional, precisamente es el futuro de nuestros hijos, de chicos como los que recién vinieron son su alegría e inocencia a alentarnos”.