Rosario: denuncian que un hombre abusó de una perra callejera y desató la furia de los vecinos

La perra fue hallada con lesiones graves en el barrio Godoy y el caso se investiga tras la revisión de cámaras de seguridad y el informe veterinario.

Una denuncia por presunto abuso contra una perra callejera generó furia en Rosario y ya es investigada por la Justicia. El animal fue encontrado con lesiones en la zona del barrio Godoy y recibió atención veterinaria , mientras que el análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que quedó bajo sospecha en el marco de la causa.

El caso fue descubierto por una joven, que notó que el animal no había vuelto a la zona. Después de buscarla por el barrio, la encontró lastimada y decidió revisar las cámaras de seguridad . “Ahí me encuentro con esta persona cometiendo este hecho”, contó.

También aclaró que es una perra comunitaria, pero que es mayormente cuidada por ella. “Si bien estaba en la cuadra, se crió junto a mí”, dijo en diálogo con Cadena 3.

Sobre el presunto agresor, que quedó grabado, contó: “Es una persona que hace poco salió de estar presa y se mudó al barrio. Acá nos conocemos entre todos, sabemos que vive a tres cuadras. Después de hacer eso, se fue a la plaza a agarrar a otro perro. Se lo quería llevar, pero salió el dueño y lo sacó del vuelo”, agregó.

Tras ver las cámaras, la joven llamó a la Policía Ecológica de Santa Fe y los efectivos llevaron a la perra a un veterinario. La Justicia actuó de oficio y ordenó un operativo en la casa del acusado para detenerlo. Al cierre de esta nota permanece prófugo.

La declaración del veterinario que atendió a la perra

En las últimas horas, el doctor que atendió a la perra publicó un video en sus redes donde contó las lesiones que encontró de manera preliminar.

“Esta perra posiblemente haya sido violada por un hombre. Ya le hicimos todo lo que es observación ocular, hicimos tactos vaginales, hicimos con un sigmoidoscopio una observación en la parte interna, y me animo a decirle que hay lesiones en el trayecto causadas por un miembro humano o por un traumatismo”, explicó el doctor Cossia.

“También hicimos los cultivos y estamos buscando la bacteria que se llama Gardnerella, que los humanos solemos tener, y se buscó espermatozoides. Todas las muestras serán derivadas a la Justicia”, detalló.

“Estoy sumamente indignado porque un animal de aproximadamente diez años de edad, geronte, buenísimo, tenga que pasar estos momentos por un ser humano; es aberrante. A este tipo le queda poco de ser humano. Es un degenerado. La Justicia debe tomar las medidas que correspondan. Empecemos a respetar a los animales. Tenemos casos diferentes todos los días”, expresó.

Mató y torturó a la mascota de su pareja para que ella la vea sufrir

En otro caso similar, el pasado mes de enero, lo que empezó como una intervención por violencia de género derivó en un caso judicial por maltrato animal. En Esquel, una mujer denunció a su pareja por golpes y, durante el operativo, aportó un dato clave: contó que el hombre también había matado a su perra y temía por otra mascota que seguía dentro de la casa.

Con esa información, la fiscalía ordenó un allanamiento y se rescataron perros en situación de abandono. El episodio ocurrió en la zona de la toma del barrio Ceferino.

La responsable de la Dirección de Fauna Urbana, Patricia Giacobone, indicó que el caso quedó expuesto durante el procedimiento policial y fue considerado por las autoridades como el hecho de maltrato animal más grave registrado hasta ahora en Esquel.

Allanamiento urgente y rescate de una segunda perra con seis cachorros

El hecho salió a la luz cuando personal policial trasladaba a la mujer, quien en ese momento relató que su pareja había matado y torturado a su perra, un animal con el que tenía un fuerte vínculo afectivo. Y que lo hizo con la intención de que ella lo viera sufrir.

Con esa información, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales. La fiscalía dispuso una orden de allanamiento urgente para actuar en el domicilio señalado y verificar la situación.

Cuando entraron los oficiales se encontraron con el horror. El animal había sido colgado con vida y lastimado hasta provocarle la muerte.

“La perra que fue asesinada presentaba signos de extrema crueldad, con cortes en el cuero y perforaciones. Es algo que realmente impacta, incluso para quienes estamos acostumbrados a intervenir en este tipo de situaciones”, señaló Giacobone, y remarcó que se trata del caso más grave registrado en la zona.