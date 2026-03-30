San Cristóbal, la tranquila ciudad de 15 mil habitantes conmocionada por un brutal asesinato en una escuela

Nadie puede salir del horror que se vivió en una escuela, donde un estudiante fue armado y mató a un chico de 13 años. "Esto es un pueblo, es gravísimo", afirmó el intendente.

Todo comenzó cerca de las 7.15 de la mañana, cuando todos los alumnos de la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno".

Este lunes por la mañana se conoció un brutal ataque ocurrido en una escuela. Allí, en medio de disparos, gritos y corridas, un estudiante de unos 14 años ingreso armado al establecimiento, mató a un compañero y dejó herido a otros dos. La localidad donde ocurrió el trágico ataque está conmocionada y los vecinos están en shock.

Todo comenzó cerca de las 7.15 de la mañana, cuando todos los alumnos de la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" realizaba el habitual izamiento a la bandera en el horario de ingreso. En ese momento, un estudiante sacó una escopeta que había llevado guardada en el estuche de una guitarra y comenzó a disparar a los alumnos que se encontraban en el patio interno.

“El agresor sacó un arma, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal .

Minutos después del hecho se conocieron impactantes imágenes del trágico momento, ya que una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

San Cristóbal, la tranquila ciudad conmocionada por el crimen en una escuela

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, Argentina, cabecera del departamento San Cristóbal, fundada el 21 de enero de 1894 sobre tierras que habían sido entregadas a la Colonia San Cristóbal en 1881. La ciudad se encuentra a 179 km al norte de la ciudad capital Santa Fe.

Según el último censo, la tranquila localidad tiene un total de 15.003 habitantes. Tiene 12 barrios, muchos de los cuales han crecido enormemente en los últimos años.

Es una ciudad importante en la provincia y ha tenido siempre un rol relevante en la logística de la producción primaria, en particular durante el apogeo del ferrocarril General Belgrano. Actualmente cuenta con un crecimiento sostenido y constante a punto tal que está en vías de concreción el parque industrial de la ciudad.

"Que en una localidad de 15 mil personas ocurra esto, es gravísimo"

"Hoy es un día muy triste y muy complejo para nuestra querida ciudad", dijo el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk. Aún conmocionado- al igual que todos los vecinos - por el crimen del estudiante de 13 años. Y confirmó "Hay un chico fallecido y hay un par más heridos. Hay uno que fue trasladado a la ciudad de Rafaela".

Asimismo, reconoció que "estamos conmocionados. Nadie está preparado para esto, que en una localidad de 15 mil personas ocurra esto, es gravísimo, no podemos creerlo. Estamos viviendo situaciones de violencia en todo e país y el mundo, no es casualidad".

Andreychuk aseguró a TN que "Estamos a disposición de la escuela y acompañando a las familia", y señaló que el papá del hico fallecido es empleado de la municipalidad.

mato compañero santa fe (3)

Ante la conmoción del hecho, el intendente relató cómo se enteró del horror: "Llegué a la municipalidad a las 7 y cuando iba para la cocina para buscar agua para el mate y ahí me enteré de las corridas en la escuela, chicos saltando por las rejas, una situación muy inusual".

Y dijo "No tenemos mucha información, esto es un pueblo, una ciudad pueblo, hay una sociedad afectada directamente venimos trabajando y denuncia mucha violencia en las instituciones colares, hemos dado charla, hemos pedido ayuda para a través de talleres tratar de colaborar para que esto no ocurra".

Respecto de la información que indica que el atacante salía frecuentemente a cazar con su papá, afirmó: "No tenemos esa información precisa, si que el arma no era de él pero no sabemos de quién era. Hay muchos comentarios, versiones pero nada concreto. El agresor era muy buen alumno, muy bueno, compañero. a nosotros nos sorprende todo esto".