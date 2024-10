San Luis: el mensaje que dejó la mujer policía que mató a sus hijos

Horas después trascendió cuál fue el mensaje que la mujer le envió a su familia: "Perdónenme hermanos por lo que hice".

Fue el padre de la agresora quien dio a conocer el chat ante la prensa, quien además manifestó que no quiere tener contacto con su hija: "No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente".

image.png

Aunque todavía queda esclarecer por qué Silva habría asesinado a sus dos hijos, el padre indicó que la mujer tenía "deudas con todo el mundo". Además, agregó que "Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda."

"Hablamos con ella, le decíamos 'Marina ponéte las pilas', pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando", aclaró.

Los investigadores señalaron que Silva no estaba bajo tratamiento médico ni contaba con ausentismo en la Policía por algún tipo de problema de salud.

Ahora se esperan los peritajes a las dos cartas que dejó dentro de la vivienda para saber si aportan información relevante sobre por qué tomó la drástica decisión de asesinar a sus hijos, que conmociona a los vecinos de San Luis.

La escuela "Bartolomé Mitre" de Juana Koslay, ubicada en San Roque, declaró duelo para la jornada de este miércoles ya que una de las víctimas era uno de sus alumnos: "Señores padres: por razones de público conocimiento, mañana la escuela estará de duelo. Por estas circunstancias no hay clases''.

"Pedimos acompañar desde la oración y el credo que cada uno tenga, a estas criaturas que ya no están entre nosotros", comunicó la dirección del establecimiento".

madre hijos crimen san luis Gentileza Diario La República - San Luis

Cómo fue la detención de la mujer policía que mató a sus hijos en San Luis

La mujer de 34 años, que cumplía funciones como subinspectora en la Comisaría 34 de Juana Koslay, fue hallada en el perilago de dique Cruz de Piedra y las fuentes señalaron: "Está siendo contenida por efectivos policiales a la espera de su traslado. También se hizo saber que se recuperó el arma reglamentaria".

La causa quedó en manos de la fiscal de Género, María del Valle Durán, quien se encontraba en la escena del crimen junto con el jefe de la Policía, Pablo Vieytes.

"Se realizan actuaciones en una vivienda ubicada en calle Los Eucaliptus, del barrio Los Fresnos, de la ciudad de Juana Kosaly, donde hay dos menores de edad sin vida", indicaron.