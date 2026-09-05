Sancionarán a personas y empresas por la explotación petrolera en Malvinas: el listado completo

El Gobierno argentino incluyó a operadoras, accionistas y proveedores vinculados con proyectos de hidrocarburos en las islas.

El gobierno sancionará a personas y empresas por la explotación petrolera en Malvinas.

El Gobierno de Javier Milei publicó un listado de 45 personas y empresas sancionadas por su participación directa o indirecta en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, bajo administración británica. La medida alcanza a compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores de distintos países.

El listado elaborado por la Secretaría de Energía y la Cancillería incluye a empresas que el Estado argentino considera “ilegítimas licenciatarias”, debido a que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país.

Entre las principales firmas alcanzadas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited , Navitas Petroleum Atlantic Limited , Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited , Rockhopper Exploration (Oil) Limited , JHI Associates Inc. , JHI Falklands Inc. y Borders & Southern Falkland Islands Limited .

También fueron incluidos accionistas y fondos de inversión vinculados con esas compañías, entre ellos firmas de Israel, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Sudáfrica, Kazajistán y los Países Bajos.

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El listado contempla además a Noble Corporation, señalada como proveedor estratégico de infraestructura, y a empresas como Fugro NV, dedicada a la prestación de servicios, y Netherland, Sewell & Associates (NSAI), identificada como analista y asesora corporativa.

Qué implican las sanciones

Las medidas establecen restricciones para que las personas y compañías alcanzadas puedan operar en la Argentina, acceder a permisos energéticos, participar de licitaciones o mantener determinados vínculos comerciales y financieros con empresas locales.

En el caso de las personas físicas, también se contemplan impedimentos para ingresar al territorio argentino.

Según el Gobierno, el objetivo es desincentivar la explotación unilateral de los recursos naturales en el área de las Islas Malvinas y avanzar en la protección de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

La lista completa

Entre los sancionados figuran:

Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Meitav Investment House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Gideon Abraham Tadmor Cohen — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Yacob Katz — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Jonathan Akiva Sternberg — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Boaz Yoel Cohen Tadmor — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Amit Kornhauser — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Noked Capital Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

Aedos Advisers (London) LLP — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

Ion Fund Management Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

Samuel Moody — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

William Rees Perry — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

Alan Brimacombe — accionista de Borders & Southern — Canadá.

Zila Corporation — accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas.

Interactive Investor Limited — accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Mr H Mason — accionista de Borders & Southern — origen sin especificar.

Mr Newlands — accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Mrs Newlands — accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Halifax Share Dealing Clients — accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria — Canadá.

JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria — Canadá.

Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — accionista única de JHI — Canadá.

CIBC Asset Management — accionista de Eco — Canadá.

Canaccord Genuity Limited — accionista de Eco — Reino Unido.

Avanza Bank Holding AB — accionista de Eco — Suecia.

Moshe Peterburg — accionista de Eco — Israel.

Askar Alshinbayev — accionista de Eco — Kazajistán.

Coronation Fund — accionista de Eco — Sudáfrica.

Westmount Energy Limited — accionista de Eco — Jersey, Islas del Canal.

Borders & Southern Falkland Islands Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Noble Corporation — proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido.

AP Moller Holding A/S — accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca.

First Eagle Investment Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

Vanguard Portfolio Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

Dimensional Fund Advisors LP — accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos.

Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — analistas y asesores corporativos — Estados Unidos.

Fugro NV — proveedor de servicios — Países Bajos.

Una nueva medida por la cuestión Malvinas

La publicación se conoció pocos días después de la cadena nacional en la que Milei reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y anticipó nuevas medidas destinadas a proteger los intereses del país en el Atlántico Sur.

La decisión se suma a la estrategia del Gobierno en torno a la disputa de soberanía, que incluye acciones diplomáticas y reclamos ante organismos internacionales.

Cruces entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

Hasta el momento, el Gobierno británico no había emitido una respuesta oficial inmediata. Desde el Reino Unido, sin embargo, medios locales señalaron que las compañías alcanzadas continuarían operando bajo la legislación de las islas y que Londres considera legítimas las actividades de exploración desarrolladas en el área.

La medida podría generar nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido, en un escenario en el que la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Malvinas constituye uno de los principales puntos de conflicto vinculados con la disputa de soberanía.