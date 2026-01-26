Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de gran pensador a convertirse en un político de gran nivel"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos respaldó al presidente argentino y sus políticas económicas. Destacó las elecciones legislativas y el apoyo de Trump en el mercado.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , elogió en una entrevista la evolución política del presidente argentino Javier Milei , al afirmar que " está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel" .

En su diálogo con el director de La Derecha Diario, Javier Negre, Bessent reveló que Argentina se convirtió en una "pieza central" para Estados Unidos en América Latina. "Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil", subrayó.

Por otro lado, se refirió a las elecciones legislativas de octubre del año pasado y el apoyo que brindó Trump con el SWAP en medio de la turbulencia financiera. Bessent señaló que fue el propio presidente estadounidense quien "demostró liderazgo, respaldó al presidente Milei" .

Según el funcionario, el objetivo de EE.UU. fue apoyar a un aliado estratégico en medio de "cierta turbulencia en el mercado", en referencia a las maniobras atribuidas al kirchnerismo para incidir en el resultado electoral.

Scott Bessent elogió a Milei y destacó a la Argentina como una "pieza central" para EE.UU

Para Bessent, Milei "podría estar presente durante años"

En la entrevista, el secretario planteó que "los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo. Así que creo que tiene un gran impulso".

Por otra parte, Bessent valoró la transición del mandatario argentino hacia la construcción política: sostuvo que "está acercándose a los gobernadores" y que "podría estar presente durante años" en el poder. "En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei construyó un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo", indicó al mismo tiempo que afirmó que el libertario "transformó la Argentina para mejor".

"Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia", planteó el funcionario de Donald Trump.

bessent secretario del tesoro Bessent ratificó el respaldo a la política económica y dijo que "seguiremos observando de cerca los acontecimientos".

La evaluación del secretario del Tesoro sobre el SWAP a la Argentina

Tras el triunfo de las elecciones legislativas de octubre, Bessent acusó al kirchnerismo de intentar "causar turbulencias en el mercado" para afectar los comicios. Según advirtieron desde la administración de Trump, estaba "muy claro, muy claro, que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección" y eso fue lo que generó la turbulencia financiera en los meses previos a los comicios.

Bessent destacó que finalmente el acuerdo terminó siendo beneficioso para ambas partes: "Terminamos ganando dinero con la transacción". "Todos decían, 'Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares'. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino", remarcó el secretario del Tesoro. Ese monto fue devuelto por el Gobierno argentino el pasado 9 de enero.

El funcionario definió la operación como el uso del "balance financiero de los Estados Unidos para la diplomacia" con el fin de ayudar a un "gran aliado" a superar la inestabilidad.