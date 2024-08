Se conoció un nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

Es el tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Fernández.

Los tres videos tienen en común que fueron filmados de la pantalla de un celular. Fue Fabiola Yáñez quien los grabó, de un teléfono de Alberto que le había entregado a su hijo Francisco para que mire videos en youtube kids, según contó más tarde.

La reaparición de Tamara Pettinato: “Hay un solo villano, y no soy yo”

Tras una semana de silencio y apenas una publicación en sus redes sociales, Tamara Pettinato rompió el silencio este jueves en su programa de streaming “Final feliz” junto a Nazareno Casero.

La mediática está envuelta en un escándalo tras la filtración de un video que la muestra junto al expresidente Alberto Fernández en su despacho de Casa Rosada. Pettinato está bebiendo cerveza y escribiendo mensajes románticos para el entonces presidente de la nación.

Minutos después de las 23, Tamara Pettinato reapareció en su programa de streaming y repasó las frases que escuchó y leyó a lo largo de la semana. “Que soy puta… que también me quise levantar a Milei… Que me escondí…. que me fui al sur del pais a esconderme o que me voy a vivir afuera del pais. Que entré en la Casa Rosada escondida de un baul… que tengo contratos, varios. Son algunas de las cosas que escuche en una semana sobre mí”, dijo la periodista en su descargo.

Pettinato remarcó que todas esas frases fueron dichas por periodistas “que tienen que decir la verdad” y también “lo escuché del presidente javier Milei”.

“No me escondí y no tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional de algo que no elegís. No se lo deseo a nadie. Es un video que yo nunca tuve, lo tenía una sola persona, en realidad, dos”, sumó.

Sobre el final de su monólogo, cuestionó a quienes desviaron el foco de la atención. “Con un video de un almuerzo corrieron el foco de lo importante, mezclaron todo. Me pusieron a mí en tapa de diarios y nada tiene que ver una cosa con la otra”.

“Tienen que investigar la denuncia (de Fabiola Yañez). Este video es un chisme rosa…Me piden explicaciones a mi y no soy quien tiene que hacerlo. Lo que aclaré está en mis redes… hay un solo villano y no soy yo”, cerró sin solidarizarse con la exprimera dama.