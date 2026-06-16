Se cumplieron 25 meses seguidos de cierre de empresas a nivel nacional: Neuquén es excepción

La cantidad de empleadores registrados ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo bajó 2,8% respecto del año pasado. Así fue la caída por sectores de actividad.

Neuquén es la única provincia en la que sigue creciendo el número de empresas.

Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revelan que en marzo pasado se cumplieron 25 meses consecutivos de destrucción de empresas en Argentina. Así lo destacaron consultores privados en diferentes reportes.

"En marzo 2026, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se registraban 481.635 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país, cifra que representa una caída del 2,8% respecto a igual mes del 2025 equivalente a una pérdida de 14.044 firmas en el período", dice en un reporte Polikon Chaco.

La consultora indica que "con esta caída de marzo, ya son 25 los meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador, con la particularidad de que desde septiembre 2025 la velocidad de caída viene acelerando y, de hecho, la baja registrada en marzo 2026 es la más fuerte de todo ese período".

Así fue la caída por sectores de actividad

La Industria Manufacturera con una baja del 4,5% interanual, equivalente a la pérdida de 2.167 firmas.

con una baja del 4,5% interanual, equivalente a la pérdida de 2.167 firmas. El Comercio con -3,5% contra marzo de 2025 (-5.145 firmas).

con -3,5% contra marzo de 2025 (-5.145 firmas). El Agro fue de -2,3% (-1.179).

fue de -2,3% (-1.179). La Construcción -2,1% (-425).

-2,1% (-425). El resto de los sectores, agrupados, tuvieron una merma del 2,3% (-5.128 firmas).

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Politikon Chaco destacó que "de las 24 jurisdicciones subnacionales, en marzo de 2026 respecto a igual mes de 2025, sólo una muestra crecimiento neto de empresas empleadoras: Neuquén, con un leve incremento del 0,1% que equivale a 12 empresas más".

"El resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2% (La Pampa, CABA y San Juan) hasta bajas mayores al 10% como el caso de La Rioja (-10,7%)", añade el estudio.

La consultora plantea que "en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 4.311 empresas menos (-2,6%), seguida por Córdoba que perdió 2.187 firmas (-4,4%), CABA con -1.539 empleadores (-1,3%) y Santa Fe con -1.305 firmas (-2,7%)".

Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional.

Cuáles son los sectores más afectados desde 2023

Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que "la comparación entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 485.909".

"Esto implica una contracción de 26.448 empresas, es decir, 31 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período", añade el CEPA.

El trabajo revela que en los dos años y medio "el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 6.836 empleadores en 28 meses".

Otros rubros también registraron caídas significativas: