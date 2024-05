Se entregó "la Toretto": quién es la influencer que atropelló y mató a un motociclista

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de los abogados de la chica, y avalaron la resolución de la jueza Marcel Garmendia, quien había ordenado su captura.

720 - 2024-05-03T084543.559.webp "La Toretto" se entregó después de estar prófuga varios días.

En consecuencia, la chica quedó acusada de "homicidio simple con dolo eventual"; de todas maneras, trascendió que sus abogados -Flavio Gliemmo y Santiago Irasarri- solicitarán la excarcelación.

El crimen de "la Toretto"

En principio se había caratulado la causa como "homicidio culposo", es decir, sin intención de matar pero tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208.

De acuerdo con las imágenes, Alvite cruzó un semáforo en rojo y embistió al motociclista, quien tenía derecho de paso, y murió horas después en el Hospital San Roque, de Gonnet.

Embed PIDIERON LA DETENCIÓN DE LA TIKTOKER PLATENSE QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A UN MOTOCICLISTA



El fiscal Fernando Padovan solicitó la detención de Felicitas Alvite (20), la “Toretto”, que atropelló y mató a Rubén Armand (36), un motociclista en La Plata hace más de dos semanas. pic.twitter.com/SgMgmZjKIP — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) April 26, 2024

Casi al mismo tiempo, la joven subió un posteo a sus redes sociales en el cual se comparaba con Dominic Toretto, el personaje de la saga cinematográfica "Rápido y furioso", quien también se dedicaba a correr picadas.

"¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto", había escrito en uno de sus videos publicados en TikTok.

La polémica carta de los abogados de "la Toretto"

Los abogados de la tiktoker le enviaron días atrás una polémica carta al juez, donde tratan de evitar que la joven sea detenida y hasta la describen como "una chica de bien que no se droga".

GMm-1NBW8AAlnCO.jpg El polémico TikTok del que sacaron su apodo.

Después de que la fiscalía haya solicitado la detención de Alvite por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo le enviaron al juez una carta.

En ella reclaman que la fiscalía nunca llamó a la imputada a declarar por lo que no debería ser detenida: “Pese a haberse requerido ante la fiscalía que se disponga audiencia para que nuestra asistida pueda declarar y ejercer su legítimo derecho a defenderse, hasta el momento no se ha hecho lugar al pedido, motivo por el cual su versión de lo sucedido no ha podido ser incorporada al presente recurso".

"Alvite no es una corredoras de picadas, ni una persona que usa su automóvil para matar”, expresaron y sostuvieron: “Todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros”.

720 - 2024-05-03T084549.723.webp

Asimismo, los defensores también argumentaron sobre el video de TikTok que la joven subió tiempo antes y en el que se compara como el personaje Toretto: “Es una fotografía sacada de contexto y que no corresponde en lo más mínimo con su persona. Solo hizo un challenge”.