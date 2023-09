Se liberan las importaciones para pymes: el anuncio de Massa

Massa reconoció en relación a las SIRAs: "No me gustan, a veces son injustas. Quisiera la mayor flexibilidad, porque los que más se perjudican son las pymes". Además, dijo acerca del FMI: "No solo nos pedía 100% de devaluación, sino también el congelamiento de las importaciones. Por eso nos llevó cuatro meses la discusión. Una cosa es tener una deuda y ver cómo la podemos honrar, y otra es rendirse".