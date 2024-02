Se salvó de milagro en pleno temporal en Córdoba: una correntada le llevó el auto

El agua se llevó el vehículo como si nada y el conductor logró salir antes de tiempo. "No era mi día", declaró. Cayeron alrededor de 70 mm.

En medio del fuerte temporal de lluvia que atravesó la ciudad y parte de la provincia de Córdoba, un conductor de 70 años manejaba por una calle inundada cuando su auto fue arrastrado por la corriente hasta un canal. Ocurrió en el barrio Villa Siburu y el momento quedó captado por las cámaras de vigilancia de la Policía.

El hombre, que manejaba un Peugeot 3008 color gris, fue sorprendido por la potencia del agua que corría en las calles, pero se salvó de milagro. No resultó herido y fue auxiliado por los vecinos de la zona, que se acercaron y trabajaron en conjunto para sacarlo del vehículo.

En el video que grabaron las cámaras, se pudo observar cuando la gente del barrio se acercó, y gracias a que rompieron el vidrio trasero, el conductor pudo salir ileso. Luego, el auto se dio vuelta y continuó siendo arrastrado al canal que deriva en el río Suquía.

Tras el milagroso hecho, el hombre al volante, llamado José, habló sobre lo ocurrido. “No era mi día. El desagüe no tiene nada de seguridad, gracias a Dios el auto se cruza y se traba en el canal. Ahí pude abrir el vidrio de atrás y me sacan los muchachos. Ahí nomás el auto se da vuelta y se lo lleva el agua”, contó en una entrevista para Radio Mitre Córdoba.

El auto tiene seguro total, no hay problema. La grúa no lo cubre, lo voy a tener que pagar porque no es un traslado sino una extracción”, agregó.

Temporal en cordoba

El temporal en Córdoba

Este jueves último, se registraron inundaciones en distintas partes de la provincia. Una de las zonas más afectadas fue Alta Gracia. La policía Caminera cerró la ruta Provincial 5 a la altura del kilómetro 22 por acumulación de agua.

En otros sectores cayó granizo y hubo caída de árboles y cortes de luz. Villa General Belgrano, Calamuchita, valle de Paravachasca, Río Cuarto y Potrero de Garay fueron otras de las zonas más afectadas.

Las inundaciones provocaron que algunos autos estacionados se desplazaran por las calles de las distintas ciudades, como se pudo ver en los videos que se viralizaron en las redes sociales.