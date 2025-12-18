Se sortea el Quini 6 de Navidad: cuál es el pozo millonario que sale si o si

Los apostadores se preparan para uno de los juegos de azar más convocante de Argentina. Cuándo se juega el millonario premio.

En vísperas de la Navidad, el Quini 6 redoblará la apuesta y su tradicional sorteo especial del domingo pondrá en juego un pozo estimado de 10.000 millones de pesos.

Desde la Lotería hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Si bien el sorteo incluye las jugadas habituales, en esta oportunidad el "Siempre Sale" tendrá un pozo garantizado de 6.000 millones de pesos a repartirse entre los ganadores.

Para aquellos que quieran jugar, cabe recordar que todavía se encuentran las boletas disponibles en las agencias del país a $2.500, aunque para esta edición especial se encuentra a $6.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

quini 6 domingo navidad

Esto significa que si no hay ganadores del Siempre Sale con seis aciertos, el premio se repartirá entre quienes hayan acertado cinco números en esa modalidad.

El Quini 6, considerado el juego de azar más popular de la Argentina, vende más de 12 millones de tickets al mes y reúne a millones de apostadores todos los miércoles y domingos con la esperanza de convertirse en millonarios con solo seis números.

Ganó $8.800 millones en el Quini 6 y no aparece: "No lo ubico para nada"

El domingo pasado se realizó el sorteo del Quini 6, que terminó entregando a un sólo apostador en la modalidad Revancha. El jugador logró acertar a los seis número y se llevó $8.800 millones de pesos.

Un jugador llegó a la agencia de juegos "La herradura de la suerte" de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe para apostar y fue todo un éxito. El sorteo de este domingo e tenía un total de $16.000 millones en premios acumulados entre sus cuatro modalidades. Pero la más atractiva era la "Revancha", que tenía más de la mitad del pozo.

De esta forma, el santafecino alzó el pozo récord de poco más de $8.884 millones de pesos, aunque todavía no aparece. Según reveló Lidia, la dueña de la agencia al diario Clarín, "del ganador no sabemos nada de nada".

quini 6 millonario

En la entrevista que realizó Mariana-, sumó: "Sabemos que vino a apostar el sábado en persona, no lo hizo por teléfono. Pero no lo ubico para nada. Tené en cuenta que ese día deben haber entrado unos 200 clientes. Imposible imaginarlo".

Cuáles fueron los números que lograron que gane el Quini 6

Los números elegidos por la persona afortunada fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45, que según la creencia popular de los sueños representan el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino.

Así, el premio exacto que entregó anoche la modalidad Revancha del Quini 6, que depende de la Lotería de Santa Fe fue de $8.844.300.00. Si bien es un gran monto, quien haya hecho la apuesta terminará cobrando menos cuando se descuenten los impuestos, que rondan el 30%.