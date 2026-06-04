Sesión en el Senado: empezó el debate sobre los pliegos judiciales que impulsa el Gobierno

La polémica por la candidatura de María Verónica Michelli expuso diferencias dentro de La Libertad Avanza.

La polémica por un pliego judicial volvió a poner al Senado en el centro de una disputa interna dentro del oficialismo.

El Senado de la Nación vive una jornada legislativa que, en principio, parecía enfocada en la aprobación de proyectos vinculados a la propiedad privada y a un acuerdo financiero con acreedores externos.

Sin embargo, en las horas previas a la sesión, la atención política quedó concentrada en otro frente: las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza a raíz de la polémica generada por un pliego judicial impulsado por el Gobierno y posteriormente retirado.

La controversia dejó expuestas distintas posiciones dentro del oficialismo y abrió interrogantes sobre el respaldo político que podría encontrar el presidente Javier Milei en la Cámara alta ante eventuales cuestionamientos de la oposición.

Cerca de las 13.30 horas empezó en el Senado el debate sobre los pliegos judiciales que impulsa el Gobierno. No está incluido el de María Verónica Michelli, ya que lo van a dar de baja.

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La disputa interna que sacudió al oficialismo

La situación generó movimientos dentro del bloque libertario y derivó en intensas conversaciones entre los senadores oficialistas.

Según trascendió, algunos legisladores respaldaron la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien quedó involucrada en el debate político generado alrededor del expediente.

María Verónica Michelli María Verónica Michelli

La preocupación dentro de ciertos sectores del oficialismo no pasa únicamente por el caso puntual de Michelli. También existe inquietud respecto de cómo reaccionará el bloque si durante la sesión aparecen cuestionamientos dirigidos al Presidente.

En ese contexto, la reunión de bancada realizada en las últimas horas dejó en evidencia diferencias de criterio entre distintos dirigentes de La Libertad Avanza.

El dato que más inquieta a la Casa Rosada es que varios de los senadores que respaldaron la posición de Bullrich ocupan lugares estratégicos dentro de la estructura parlamentaria.

Se trata de legisladores que conducen comisiones de relevancia institucional y que poseen capacidad de influencia sobre numerosos proyectos impulsados por el Gobierno.

El caso Michelli y las críticas por el manejo del pliego

La polémica se originó a partir del tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, una candidata seleccionada por el Poder Ejecutivo dentro de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura.

La postulante había superado la audiencia pública correspondiente y reunido las firmas necesarias para avanzar dentro de la comisión de Acuerdos del Senado.

Sin embargo, la decisión posterior de retirar el expediente generó malestar y abrió una discusión sobre la forma en que se administró el proceso. Dentro del oficialismo aparecieron interpretaciones diversas respecto de la conveniencia política de la medida.

Mientras algunos dirigentes defendieron la decisión del Ejecutivo, otros expresaron reparos sobre la manera en que se desarrolló el procedimiento parlamentario.

Los proyectos que buscará aprobar el Senado

Más allá de la disputa política, la Cámara alta tiene previsto avanzar sobre iniciativas consideradas relevantes para el Gobierno.

Uno de los temas centrales será el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una propuesta que recibió modificaciones durante su recorrido parlamentario.

senado (2) El Senado debatirá proyectos vinculados a la propiedad privada y acuerdos financieros en una sesión marcada por la tensión política.

El texto original sufrió cambios impulsados por distintos sectores políticos. Entre otros puntos, se introdujeron ajustes relacionados con expropiaciones, tierras rurales y normas vinculadas al manejo del fuego.

Acuerdo con los bonistas

Además, el Senado analizará un acuerdo con dos acreedores externos que contempla el cierre de litigios por un total de USD 171 millones. El entendimiento involucra a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, que aceptaron una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados originalmente.

Según los términos acordados, el Estado argentino desembolsará USD 67 millones para cancelar el conflicto con Bainbridge y USD 104 millones para resolver la disputa con Attestor.

El mecanismo previsto establece que el pago se realizará en simultáneo con la cancelación de los títulos involucrados y contempla una cláusula que limita nuevas acciones judiciales mientras se completa la operación.

De esta manera, el Senado afrontará una sesión atravesada por dos dimensiones distintas: por un lado, el tratamiento de proyectos considerados importantes para la agenda oficial de Milei; por otro, las tensiones políticas internas que quedaron expuestas dentro del propio espacio gobernante y que podrían influir en el clima parlamentario de las próximas semanas.