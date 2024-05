Siete de cada 10 empleados piensa cambiar de trabajo por mala relación con su jefe

Los nuevos empleados quiere linderes, no jefes, dicen en Bumeran

La cuestión del liderazgo de equipos dentro de las empresas es un constante problema porque determina la mayor o menor productividad de las personas. Mantener motivados a los empleados resulta vital para muchas organizaciones, sobre todo para retener personal capacitado que no es sencillo recuperar en el mercado.

Según el estudio L íderes o jefes del sitio de búsqueda de empleo Bumeran, el 70% de los argentinos pensó alguna vez renunciar a su trabajo por no tener una buena relación con su jefe.

Es probable que la caída del poder de compra de los salarios como producto de la política económica del gobierno esté profundizando el malestar de las personas con sus ocasionales jefes. Dicho de otro modo, hace dos años percibián mejores ingresos y estaban mas dispuestos a “soportar” a su jerárquico.

bumeran-jefes|.png La opinión de los empleados respecto a las relaciones laborales.

El reporte privado sostiene que “la tendencia también se repite en otros países de la región cono en el caso de Chile donde el 77% indicó que alguna vez pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; el 65% en Panamá; el 60% en Perú; y el 50% en Ecuador”.

“El estudio explora cómo las personas trabajadoras en Argentina perciben que es el vínculo con sus líderes, y cómo este podría influir en su desempeño y continuidad laboral”, plantea el reporte.

Bumeran sostiene que “los resultados consolidaron el hallazgo de la edición anterior de la investigación”.

bumeranjefes.png

“La mayoría de los participantes, el 70%, consideró renunciar a su trabajo debido a la relación con sus jefes o jefas. No sólo observamos la misma tendencia mayoritaria sino que, además, incrementó 18 puntos porcentuales”, explicó Federico Barni, CEO de Jobint de Bumeran.

Barni explicó que “el papel de los líderes es cada vez más determinante para el desarrollo de un clima laboral sano y la permanencia de los talentos en las organizaciones”.

“Las nuevas generaciones necesitan líderes, no jefes ”, sostuvo el directivo.

Líderes o jefes es un estudio de Bumeran en el que participaron 5026 personas trabajadoras y especialistas en HR de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

¿Qué percepción tienen los empleados sobre sus jefes o jefas?

El 56% de los talentos describe la relación con sus superiores como buena o muy buena; mientras que para el 44% es regular o mala.

Si bien la percepción positiva continúa siendo la mayoritaria, tuvo una disminución respecto al 2022, cuando era del 70%.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 46% menciona que su jefe o jefa no estaba dispuesto a enseñar al equipo; el 45% señala que no escuchaba sus necesidades; y otro 45% indica que no brindaba el apoyo que esperaba.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca el contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; el 63% resalta la importancia de escuchar las necesidades; y el 54% valora la comunicación efectiva y el reconocimiento de logros.