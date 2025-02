Sofía Herrera: una muestra de ADN podría vincular con el caso Loan a la nena desaparecida en Tierra del Fuego

La ordenó la Justicia para determinar si es o no la hija adoptiva del marino detenido por el caso del chico correntino. Los resultados estarán en un mes.

Según informaron fuentes del caso, la Justicia ordenó realizar un cotejo de ADN para determinar si la hija adoptiva de Carlos Pérez, el ex marino detenido por el caso Loan, es la chica fueguina que su mamá busca desde hace casi 17 años.

La propia madre de Sofía, María Elena Delgado , expresó sus serias dudas respecto de que la menor en cuestión sea su hija, no obstante lo cual destacó la importancia de agotar todas las instancias investigativas para esclarecer el caso.

Delgado había rechazado de plano la posibilidad de que la hija adoptiva del marino fuese su hija Sofía, luego de que se especulara en los medios sobre el parecido entre ambas, y después de que una mujer situó a Pérez en Tierra del Fuego en el momento de la desaparición de la nena en 2008.

"No tengo dudas de que la chiquita es hija de ellos, pero así se descartan las habladurías", afirmó Delgado sobre el test ordenado ahora.

El procedimiento en Chaco

La extracción de prueba de ADN a la hija de Pérez fue realizada el lunes pasado en la provincia de Chaco.

loan-pena-1826655.jpg Carlos Pérez, detenido por el caso Loan. Dicen haberlo visto en Tierra del Fuego cuando desapareció Sofía Herrera.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Río Grande, tras el testimonio de la mujer que situó a Pérez en la provincia fueguina el día de la desaparición de Sofía.

Ese testimonio, considerado convincente por las autoridades judiciales, motivó la orden de realizar el análisis para descartar o confirmar un posible vínculo entre la hija de Pérez y Sofía.

En el procedimiento, que consistió en un hisopado bucal, participaron efectivos de la Policía de Tierra del Fuego. También estuvo presente el personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

Las muestras de ADN serán enviadas a Buenos Aires para su análisis, y se espera que los resultados estén disponibles en aproximadamente un mes.

Sofía Herrera: un antecedente que pone dudas

En junio del año pasado, la Justicia de Tierra del Fuego había concluido que la hija de Pérez no era Sofía Herrera.

En aquel momento, Martín Bramati, el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Río Grande, pidió informes a través del Registro Nacional de Personas (Renaper) para obtener la partida de nacimiento de la hija adoptiva del ex capitán de la Armada.

En base a la documentación se estableció que la menor tenía 14 años y había nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La principal diferencia con Sofía es que la nena fueguina hoy tendría 20 años -19 en el momento del pedido de informes de la Justicia-, además de que nació en Río Grande.

Su mamá también había negado en ese momento que su hija fuera la misma que luego había adoptado Pérez.

"Vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer (María Victoria Cailliava, la funcionaria municipal que en junio de 2024 fue detenida por el caso Loan) ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”, explicó Delgado.