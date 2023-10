Sorpresa en el debate presidencial: estuvo la madre de Javier Milei

La madre de Milei no había sido vista en el debate de la semana pasada. Aunque en esta ocasión decidió formar parte de la comitiva libertaria entre quienes estuvieron la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel y Carolina Píparo quien se postula para ser la gobernadora en Buenos Aires

El candidato libertario no había visto a sus padres desde que comenzó su campaña política y desde el entorno de Milei confirmaron que el gesto que tuvo la mujer es una buena señal sobre un posible acercamiento. Si bien su padre no estuvo junto con la comitiva que estuvo en la faculta de derecho. “Es un primer paso luego de que no vea a sus padres en todo este período, ni que lo hayan llamado luego de las PASO”, explicaron las fuentes consultadas.

Javier Milei.jpg Llamó la atención que la mamá de Javier Milei integrara la comitiva que acompañó al libertario al debate presencial.

También explicaron que la hermana, Karina Milei, tiene una relación cercana con su madre por lo que su intervención habría sido clave para que la mujer se sume a los integrantes de la Libertad Avanza que estuvieron en la UBA.

A pesar del buen clima que generó este acercamiento de la madre de Milei, quien decidió apoyar públicamente la candidatura del libertario al asistir al segundo debate presidencial, desde el entorno del presidenciable aseguraron que por el momento no hay nada previsto sobre la posible participación de la mujer en otras presentaciones públicas de su hijo.

Las frases más picantes del debate presidencial

La primera en lanzar frases polémicas fue la candidata por el FITU, Myriam Bregman, quien durante su primer uso del derecho a réplica cruzó a Patricia Bullrich por la falta de resultados tras la aplicación de sus políticas represivas. "Cuando era ministra mostraba orgullosa que secuestraba 25 porros, literal", ironizó.

La candidata de izquierda también cruzó a Javier Milei: "Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Aguinaldo, afuera. Licencias, afuera". "Yo no entendí nada, para mí lo saco de Yahoo Respuestas", agregó más tarde.

Embed "cuando era Ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros" Myriam Bregman#DebatePresidencial pic.twitter.com/ehjELoz7uQ — Soysonia (@Soysonia2) October 9, 2023

Por su parte el libertario también tuvo duros cruces con los demás candidatos. El primero de ellos fue cuando recordó el pasado militante de Patricia Bullrich, que lo increpó por el armado de su oferta electoral. "Vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad. Mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar", sostuvo.

La candidata de JxC se dedicó a atacar principalmente a Javier Milei y Sergio Massa: "Masa, te lo voy a recordar de nuevo, hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablas? Los únicos que compran casas son tus amigos en todos los countries de la Argentina, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando", atacó.