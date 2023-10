Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Soysonia2/status/1711207462886387852&partner=&hide_thread=false "cuando era Ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros" Myriam Bregman#DebatePresidencial pic.twitter.com/ehjELoz7uQ — Soysonia (@Soysonia2) October 9, 2023

Pero este no fue uno de los únicos comentarios destacados de la candidata de izquierda, sino que también hizo lo propio con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Aguinaldo, afuera. Licencias, afuera".

"Yo no entendí nada, para mí lo saco de Yahoo Respuestas", agregó más tarde.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Editor_76/status/1711189495381397785&partner=&hide_thread=false "Para mí lo sacó de yahoo respuestas, y lo que le tiró lo dijo"



La señora @myriambregman lo volvió a hacer...#Debate2023#MassaPresidente pic.twitter.com/Oc6darlF2n — Editor (@Editor_76) October 9, 2023

"Le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde elige presidente, no jefe del servicio penitenciario", dijo a la candidata de Juntos por el Cambio.

debate 2023 1200x678.jpg El próximo debate presidencial será en Buenos Aires. Fotos Télam.

Milei contra la casta política, sus frases más destacadas

Pese a que inició sus intervenciones solidarizándose con el conflicto bélico que se desarrolla entre Israel y Gaza, en el momento en que comenzó el debate se enfocó en primera instancia contra Miryam Bregman. “Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso Myriam”.

Luego utilizó su derecho a réplica para responder a Patricia Bullrich: "Señora Bullrich, por favor, suéltese un poquito. No proponemos la venta de órganos".

Y poco después atacó a Massa y a Juntos por el Cambio acusandolos de uniser para "cuidar un tongo". "El cepo es corrupción y un subsidio para los exportadores, me sorprende Bullrich porque Melconian se juntó con Massa para que cuide las SIRA, un tongo, la corrupción. ¿Así quieren cambiar?", dijo,

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/don_scruffy/status/1711197974217580701&partner=&hide_thread=false Javier Milei le recordó el pasado criminal a Patricia Bullrich con un respuesta fulminante.



MIRA



"Montonera asesina"pic.twitter.com/pVy4IYUDOF — Videos de y sobre Milei (@don_scruffy) October 9, 2023

En otros pasaje recordó el pasado militante de Bullrich, que lo increpó por el armado de su oferta electoral. "Vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, y nostros. que solo gritamos y decimos cosas, no podes cambiar", sostuvo.

Bullrich y sus cuestionamientos a Milei y Massa

"Entras al almacén y ya te gastaste cinco mil pesos. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y ¿sabes qué hiciste? Nos hiciste puré", le cuestionó la candidata de Juntos por el cambio al candidato oficialista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1711180626966036806?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711180626966036806%7Ctwgr%5Ed34e4190b296e3f7fb423b9b1d2e265ab9779894%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flmneuquen.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D16968212828566071&partner=&hide_thread=false Massa: dijiste que venías a sacar las papas del fuego y ¿sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré.#DebatePresidencial #PatoPresidente pic.twitter.com/KyTiPdkr0j — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2023

"Hablas de producción cuando en la aduana tenés un tongolini que te dice quién va primero en esa cola, esa es, esa es la Argentina que vos querés para la producción", dijo.

"Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Massa no puede, porque es parte, es uno más de ellos".

debate presidencial- candidatos- Bullrich- Massa.jpg

En otroos pasajes le dedicó duras palabras al postulante de Unión por la Patria. "Masa, te lo voy a recordar de nuevo, hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablas? Los únicos que compran casas son tus amigos en todos los countries de la Argentina, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando", atacó.

Luego lo increpó por la corrupción. "Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar?", dijo en su turno de preguntas.

Por último, le pidió al candidato de Unión por la Patria que no era necesaria la defensa del género femenino. "El desarrollo humano, Milei, es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólicos al que piensa distinto que vos. Insultas a católicos y judíos. A la lonjevidad que acabas de hablar, le decís viejos meados. A la Cámpora sos exactamente igual. Motrás motosierras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos Massa que vos nos defiendas", agregó.

Las frases más destacadas de Massa

“No vengo ni con chicanas, ni vengo a pelear: vengo a proponer, que es lo que necesitan los argentinos”, fueron las primeras palabras del andidato de Unión por la Patria.

“Si a partir del 10 de diciembre Dios y los argentinos me permiten gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional”.

Pero no todo fue conciliador por parte del candidato del kirchnerismo, que no podía quedar afuera la actual polémica del oficialismo tras una pregunta de Bullrich. "(Martín) Insaurralde cometió un hecho gravísimo, y le pedí la renuncia a su cargo y a la candidatura, no somos todos lo mismo, Patricia: vos no le pediste la renuncia a (Gerardo) Milman", dijo.

También en otro cruce con la candidata de Juntos por el Cambio ironizó sobre las encuestas. "Bueno, en primer lugar te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a ser más popular de cara a la elección y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo", dijo.

Embed - Diario LMNeuquén en Instagram: " La respuesta de @SergioMassaok a @PatoBullrich cuando le preguntó cuándo iba a dejar de "afanar" el kirchnerismo. El Ministro de #Economía le retrucó con un proyecto de ley que no aprobó Juntos por el Cambio. #Elecciones2023 #ArgentinaDebate #Debatepresidencial2023 #DebatePresidencial #Debate2023" View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

"Quiero decirte que a lo largo de estos años la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte del paquete de leyes que yo plantee entre el 2015 y el 19 siendo diputado. De manera tal que sería bueno que votes la ley, que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata Estados Unidos", respondió Massa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1711184357094764741?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711184357094764741%7Ctwgr%5Ed34e4190b296e3f7fb423b9b1d2e265ab9779894%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flmneuquen.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D16968212828566071&partner=&hide_thread=false "Hasta acá llegaste":

Por el comentario de Sergio Massa a Javier Milei en el #Debate2023 pic.twitter.com/nOtXQEQGqO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 9, 2023

Uno de los momentos más candentes del debate presidencial se dio entre el candita de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza. "Javier hasta que llegaste, dejá de faltarte le respeto a las mujeres, eso muestra tu rasgo autoritario. Milei plantea un mercado de trabajo donde mujeres y jóvenes no tiene posibilidad de desarrollos y los trabajadores pierden derechos. Quiere volver a un régimen de esclavitud", lo increpó el actual ministro de Economía.

El candidato de Córdoba, Juan Schiaretti, volvió a defender el interior

Fiel a su estilo, el candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, aseguró: "Defendí al interior frente al centralismo del AMBA porque soy el único candidato del interior profundo de la patria"

“Argentina vive el desastre económico que han hecho los gobiernos de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad y ha caído el salario en un 15% en estos últimos años y no hay cómo conseguir vivienda",

Además, señaló: "Se profundiza la falta de federalismo” y "Es mentira que estemos condenados al fracaso, que nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa, y Patricia Bullrich, eso es lo que nos llevó al fracaso, creo además de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado", sostuvo.





Por último, una de las frases más picantes del córdobes fue cuando acusó a Massa de fetiche. "Massa es un fetiche hablando de producción y empleo, duplicó la inflación, el tipo de cambio y las pymes están menos 10 como en el Chinchón". dijo.