Sueldo de trabajadores de call center: ¿Cuánto cobrarán en enero con el último aumento?

El incremento se abonará en forma de asignación no remunerativa (art. 6, ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, de acuerdo con lo siguiente: un 2,5% a partir del mes de noviembre de 2024, un 2,5% a partir del mes de diciembre de 2024.

¿Cuánto cobrará un empleado de call center en diciembre de 2024?

El sueldo de los trabajadores de call center dependerá de la categoría que ocupe cada persona y de las horas semanales que trabaja para la empresa. Por ejemplo, un empleado Categoría 3: Operación A (30 horas semanales) recibirá $570.044 en diciembre, mientras que uno Categoría 1: Mantenimiento (48 horas semanales) percibirá $910.114.

El sueldo de un empleado de call center para la categoría de mantenimiento con 48 horas semanales será de $910.114.

- Categoría 1: Mantenimiento (48 horas semanales), $910.114.

- Categoría 2: Administrativo (48 horas semanales), $912.071.

- Categoría 3: Operación A (20 horas semanales), $380.029.

- Categoría 3: Operación A (22 horas semanales), $398.125,93.

- Categoría 3: Operación A (23 horas semanales), $416.222,77.

- Categoría 3: Operación A (24 horas semanales), $456.035.

- Categoría 3: Operación A (25 horas semanales), $475.037.

- Categoría 3: Operación A (26 horas semanales), $494.039.

- Categoría 3: Operación A (27 horas semanales), $513.040.

- Categoría 3: Operación A (28 horas semanales), $532.041.

- Categoría 3: Operación A (29 horas semanales), $551.043.

- Categoría 3: Operación A (30 horas semanales), $570.044.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en enero 2025

El último 29 de noviembre de 2024, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) -cuyo Secretario General es Armando Cavalieri- acordó las nuevas paritarias con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca): ¿cuál es el sueldo de un trabajador del sector en enero de 2025?

Sueldo Empleados de Comercio cuánto cobran en marzo de 2024 Archivo

Cabe resaltar que, en dicho acuerdo, se determinó un aumento del 2,5% para los salarios de noviembre de 2024 y otro del 2,5% para los sueldos de diciembre de 2024. Es por ello que los empleados de comercio perciben un nuevo incremento en enero de 2025. Asimismo, es oportuno remarcar que sobre ese aumento se abonan los adicionales de antigüedad, presentismo y que también es considerado para el SAC (Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo).

El sueldo de un empleado de comercio en enero de 2025 oscila entre 898.401 y 951.775 pesos, dependiendo de la categoría laboral y las tareas que realice el trabajador.

En el punto tercero del Acuerdo Paritario Noviembre 2024 suscripto por FAECyS, se subraya que este tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, en el documento se destaca que los incrementos pactados mantendrán su condición de no remunerativos, incorporándose a los básicos de convenio en su valor nominal de la siguiente forma: “Incremento No Remunerativo Noviembre 2024” con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2024 e “Incremento No Remunerativo del mes de diciembre de 2024” con los haberes correspondientes al mes de enero de 2025.