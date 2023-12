Supermercados lanzan una canasta a "precios diferenciados" por 60 días: qué productos incluye

image.png

La canasta con productos con 20% de descuento

La canasta básica contará con precios diferenciados por 60 días, a los que se les aplicará un 20% de descuento. Se dividen en alimentos, bebidas e infusiones, productos de cuidado personal y de limpieza para el hogar. Estos son:

Alimentos con descuento

Azúcar,

Yerba,

Fideos,

Harina,

Aceite,

Galletitas saladas y dulces,

Huevos,

Leche,

Pan,

Legumbres (arvejas/lentejas),

Puré de tomate,

Dulce de leche.

Bebidas e infusiones con descuento

Gaseosas,

Té,

Mate cocido.

Productos de cuidado personal con descuento

Papel higiénico,

Jabón de tocador.

Productos de limpieza para el hogar con descuento

Lavandina,

Rollos de cocina y,

Detergente.

Controversia entre supermercados y el anuncio del Gobierno

El anuncio se da en medio del resurgimiento de la guerra entre supermercados y alimenticias por los fuertes aumentos que se registraron en las últimas semanas. Los supermercados señalan a las marcas productoras más grandes por las subas exorbitantes e incluso la falta de entrega de productos.

Los controles de los últimos años redundaron en una brecha del 40% entre las grandes cadenas y los comercios barriales: la industria vio que entregar más producto al canal tradicional era una forma de “saltar” inspecciones y recomponer rentabilidad. Así, el abastecimiento en grandes superficies mostró mermas mientras que el consumo crecía, ya que los precios más convenientes se encontraban allí donde llegaba, en el último año, Precios Justos.

“Se terminan los controles, queremos dar vuelta la página de 17 años de controles de precios. Y habiendo terminado Precios Justos, pero en el difícil escenario actual, les planteamos a ver si ellos podían proponer algo. Apuntamos a tener acuerdos voluntarios, no que sea una imposición”, destacaron fuentes de Comercio.

Sin embargo, fuentes de las grandes cadenas del supermercadismo se manifestaron en contra de la iniciativa que anunciaron este lunes desde la Red de Supers: “Nos parece poco serio anunciar un descuento del 20% sobre unos precios no especificados, ¿20% sobre qué?, referenciados genéricamente y disponibles en bocas de expendio no especificadas”.

Góndola supermercado generica.jpg

“Las cadenas se están esforzando en mantener el gap de precios favorable a los consumidores negociando intensamente las nuevas listas de precios que les llegan. Por otro lado y más allá de acciones sobre grupos de productos, están ofreciendo promociones que hacen que el mejor precio siga estando en las grandes cadenas”, apuntaron.

Por caso, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a las grandes cadenas que operan en el país, plantearon en su momento que no había margen en el escenario actual para armar una canasta económica, por más pequeña que sea. Sin embargo, la posibilidad de generar mecanismos similares no está vedada para las empresas más allá de la mirada sectorial o las intenciones de las autoridades.

Un caso fue el de GDN Argentina del empresario Francisco de Narvaez, propietario de Híper ChangoMás, ChangoMás, Súper ChangoMás y MásOnline. La empresa lo llamó “Canasta Protegida”, contempla más de 100 productos básicos dentro de 40 categorías. Entre ellas de productos de almacén, frescos, bebidas, higiene y perfumería con productos como aceite, lácteos, harina, yerba, café, pañales, lavandina, limpiadores, entre otras. Todos los artículos tienen una señalización especial en la góndola, similar a la de Precios Justos.

Otro ejemplo fue el nuevo acuerdo de precios para los cinco cortes populares de carne vacuna entre frigoríficos exportadores y supermercados, también facilitado por el Gobierno. Comenzó el miércoles pasado, estará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, durante el período de Fiestas. La canasta contempla ofertas para asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda. Vale recordar que es solo en grandes superficies mientras que la mayor demanda suele registrarse en las carnicerías barriales, con una oferta bastante atomizada.