Tarjetas de crédito: qué pasa si pago el mínimo del resumen

Otras modificaciones del DNU es que ya no habrá una regulación sobre cómo redactar el contrato de la tarjeta de crédito y que el Banco Central ya no sancionará a las entidades que no cumplan con el nivel de tasas a aplicar.

Respecto a la información, se derogó un artículo que prohibía a las entidades financieras informar a "las 'bases de datos de antecedentes financieros personales' sobre los usuarios que no hayan cancelado sus obligaciones o estén en mora o refinanciación. Hasta ahora, las entidades estaban obligadas a dar esta información a la Central de Deudores del Banco Central, pero ahora podrán compartirla también con otros actores del sector financiero. Así, si un usuario debe a una determinada entidad, otra podrá acceder a esa información y elegir no prestarle o hacerlo a un mayor costo.

Más allá de las cuestiones que atañen a los usuarios, el DNU también permite que cualquier empresa puede emitir tarjetas físicas o virtuales sin que deba necesariamente dedicarse a las finanzas.

El uso de tarjetas de crédito

Según un reciente informe del Banco Central, en enero creció 20% interanual y 5,1% mensual el uso de las tarjetas de crédito, con 138 millones de pagos por un total de $ 3,2 billones. Fue el nivel más alto de los últimos cuatro años y mantuvo la tendencia de diciembre, cuando las operaciones crecieron 14,4% en cantidad y 9,7% en montos.

Según algunos analistas, el crecimiento que vienen teniendo las tarjetas de crédito en cantidad de operaciones es mayor al registrado en montos, lo que mostraría que los plásticos se estarían usando más para compras más chicas. De hecho, un reciente informa del INDEC mostró que en diciembre las tarjetas de crédito fueron el medio de pago más usado en los supermercados en el último año, por encima de las tarjetas de débito y el efectivo.

milei (1).jpg Javier Milei y sus ministros.

Sobre los consumos en dólares con tarjeta, un informe de First Capital Group aseguró que en enero crecieron 29,5% interanual y 17,8% mensual, por un total de US$ 338 millones. “Se observa un crecimiento importante del saldo a pesar de que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior. La normalización del tipo de cambio más impuestos debería ser una prioridad para no perjudicar a los consumidores”, sostuvo.