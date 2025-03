Tecnología: profesionales que buscan migrar al mundo digital

El reporte privado sostiene que “cada vez más profesionales de otros rubros más clásicos eligen optar por capacitarse en IT”.

Cuál es la demanda de las empresas

Según un relevamiento las empresas actualmente enfocan sus esfuerzos de reclutamiento en talento capacitado en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, big data y computación en la nube, pero también ponen el foco en habilidades blandas como el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

El reporte privado señala que “gran parte de quiénes eligen formarse en estas áreas de la tecnología son profesionales y provenientes de carreras de base tradicionales como contador, economista, abogado o administrador de empresas”.

Muchos buscan actualizarse en temáticas y disciplinas tecnológicas para poder trabajar mejor con equipos multidisciplinarios, y otros porque quieren explorar otras posibilidades laborales más ligadas al IT.

En general, los contadores y auditores se inclinan por cursos ligados a automatización de procesos contables y análisis financiero; los economistas y analistas financieros en Big Data y Machine Learning y los administradores de empresas suelen optar por gestión de proyectos tecnológicos y fintech.

Potencial de salarios del sector de la tecnología

Una de las claves de esta transición profesional es el potencial de crecimiento salarial en el sector IT. Si bien muchos profesionales que migran desde carreras tradicionales pueden empezar con sueldos similares o incluso menores a los que tenían en sus empleos anteriores, la curva de ingresos en tecnología es significativamente más acelerada.

En pocos años, los especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y big data pueden duplicar o triplicar sus ingresos, alcanzando salarios que superan los 70.000 o 100.000 dólares anuales en roles senior o de liderazgo, según datos del sector, promete la consultora Henry

Tareas repetitivas serán reemplazadas por automatización

Un aspecto crítico de esta aceleración tecnológica es la automatización de tareas repetitivas.

Estudios como el de Frey y Osborne, The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?”, (2013) estiman que hasta el 47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de ser automatizados en las próximas décadas. Todas las tareas repetitivas están destinadas a ser automatizadas, liberando a los humanos para enfocarse en tareas que requieren creatividad, empatía y pensamiento crítico.