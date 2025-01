Tema PASO: ratifican que la eliminación estará junto a Ficha Limpia en las sesiones extraordinarias

Además de las PASO, el nuevo proyecto de Ficha Limpia

La novedad de las últimas horas es que todo indica que el nuevo proyecto de Ficha Limpia formaría parte también de las sesiones extraordinarias, luego de la polémica y los reproches cruzados por la caída del texto original de la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Diputada Silvia Lospennato.jpg La diputada Silvia Lospennato había presentado el proyecto de Ficha Limpia. Se tratará junto a las PASO en las extraordinarias.

Tras eso, el presidente Javier Milei habló por teléfono con Lospennato para comprometerse a armar e impulsar un nuevo proyecto porque el de su autoría tenía aspectos que no compartía.

No obstante, no estaba claro si el nuevo proyecto iba a entrar en extraordinarias o pasaría para más tarde. A fines de diciembre, Milei recibió a diputados radicales cercanos y les ratificó que este proyecto se iba a tratar, pero no les dio precisiones si sería en extraordinarias o en ordinarias.

La iniciativa tiene como fin impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones.

El resto de los proyectos que podrían tratarse antes de marzo, cuando comience el período ordinario de sesiones, se encuentran la ley de reiterancia (que ya tienen dictamen), juicio en ausencia y la ley antimafia (que tiene media sanción).

"Tal vez también se envíe la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y quizás se insista con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla" para integrar la Corte Suprema de Justicia, apuntó la misma fuente.

Se plantó la bancada de Carrió

A través de un proyecto de resolución, diputados nacionales de la Coalición Cívica reclamaron la derogación del decreto de necesidad y urgencia que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo, que establece un impuesto del 7% a los pasajes aéreos y marítimos.

Daniel Scioli.jpg

Desde la bancada que responde a Elisa Carrió y sectores importantes de Unión por la Patria, del PRO y de Encuentro Federal consideran que tal medida es anticonstitucional porque la carta magna le prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos en materia tributaria.

A raíz del fuerte rechazo de la oposición, el DNU corre peligro de ser rechazado en ambas cámaras del Congreso, luego de que tome intervención la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para decidir sobre la validez o no del mismo.

El DNU 4/2025 extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, creado por la ley 25.997, hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir que se extiende la asignación específica de ese impuesto cuya recaudación recaerá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que encabeza Daniel Scioli.

Al respecto, la Constitución señala en su artículo 99, inciso 3 que se "prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas tributarias por decreto, bajo pena de nulidad absoluta".

Desde el PRO, Luciano Laspina criticó la decisión del Gobierno nacional e hizo hincapié en su inutilidad. “Por DNU el gobierno de extendió un fondo que financiás cuando compras un pasaje de avión (7%) para que el Estado y Daniel Scioli te cuenten que hay cataratas en el Norte y nieve en el sur. No se me ocurre un gasto más al pedo”, señaló.

Por su parte, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) consideró que el presidente Javier Milei “incurrió en una falta grave” al emitir ese decreto.

"No cabe duda de que se trata de un fondo de carácter tributario y, por ende, limita la atribución del Poder Ejecutivo para su disposición”, advirtió.