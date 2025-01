El futuro de las PASO y la idea que une a los Macri, Cristina y Kicillof

Jorge Macri tiró la primera piedra , cuando el 2025 ya estaba por llegar. En el último viernes del 2024 pegó un volantazo. Dicen que fue en defensa propia. Con su primo Mauricio en Villa La Angostura, el alcalde porteño anunció que separaba la elección legislativa capitalina de la nacional y la fijaba para el 6 de julio. También sorprendió a su propio partido y dijo que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para suspender las PASO . El argumento más visible es evitar que los porteños tengan que ir cuatro veces al cuarto oscuro, pero resultó un llamado de la selva para todos aquellos que vienen trabajando por anular las primarias y, hasta entonces, no contaban con un guiño favorable del PRO. El partido amarillo es, junto a la UCR, la fuerza que más utilizó esta herramienta electoral.

Apenas el alcalde porteño hizo el anuncio, el expresidente Mauricio Macri hizo un segundo movimiento. El gesto también sorprendió. Algunos lo interpretaron como un gesto de debilidad de Mauricio ante Jorge, por haber quedado detrás de una decisión no consensuada. Otros lo vieron como un llamado a negociar y no quedar afuera de una mesa electoral más grande que podría definirse en febrero. El expresidente convoca a negociar a nivel nacional el futuro de las PASO cuando necesita que su primo consiga los votos en la Legislatura porteña para sacar las primarias locales. De un modo u otro están obligados a negociar, porque Jorge consiguió la aprobación del Presupuesto 2025 sobre el filo, solo por un voto, de Ramiro Marra , y con el rechazo del bloque porteño de La Libertad Avanza, jugado a ser oposición en la Ciudad.

Quizás por eso en la Casa Rosada siguen pensando en convocar al Congreso a sesiones extraordinarias dentro de cuatro semanas, con un temario acotado, donde estará la derogación de las primarias. Todo dentro de una reforma electoral más amplia que el Gobierno hubiera querido tratar antes, para no estar sobre el filo del límite de una regla no escrita: no sancionar reformas en el mecanismo de votación durante un año electoral. En términos formales, el período de ordinarias arranca el 1 de marzo y febrero todavía sería un terreno propicio para retocar las reglas de juego electorales.