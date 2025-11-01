Todos los feriados de noviembre 2025: ¿cuándo se viene el finde largo?

Según lo informó el Gobierno Nacional, estos son los feriados previstos en noviembre de 2025 . ¿Cuántos finde largos hay en el anteúltimo mes del año ?

Según el cronograma de feriados aprobado por el Gobierno Nacional , en el almanaque de noviembre de 2025 se destacan dos circulitos –uno violeta y otro verde-. ¿Qué contemplan? ¿Cuántos finde largos hay en el anteúltimo mes del año ? En este artículo, te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que el último fin de semana largo tuvo lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025 , con motivo de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre de 2025 , hay un finde largo extra large : entre el viernes 21 y el lunes 24/11 . Por un lado, el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, en tanto que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional .

Lo cierto es que la ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Asimismo, señala que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo.

En 2025, los días no laborables con fines turísticos estipulados como tales fueron el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. En relación a este último, cabe consignar además –como lo mencionamos más arriba- que el lunes 24/11 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado nacional tiene carácter de trasladable y, como la fecha original coincide con el jueves 20, por normativa se corre al lunes siguiente.

Es oportuno reseñar que el Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año y recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires. A raíz de ello, la fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Por otra parte, cabe resaltar que la jornada correspondiente a la de un feriado nacional debe abonarse el doble de una jornada habitual –según la Ley de Contrato de Trabajo-, en tanto que la de un día no laborable se paga como la del salario simple.

Dia de la Soberania Nacional (1).jpg El Día de la Soberanía Nacional se conmemora para recordar el triunfo en la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Feriados 2025

A continuación, damos cuenta del organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Viernes 21 de noviembre : Puente turístico no laborable .

: . Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional .

: . Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes: