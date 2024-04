Trabajo infantil: desde el Gobierno salieron al cruce de Benegas Lynch

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llamó este domingo a no adoptar "falsas soluciones" al contrastar con el diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien admitió no concordar con la obligatoriedad de la educación. Así, una de las referentes del Gobierno cruzó al polémico diputado, y no fue la única.