Tragedia: iba a ser papá en unos días y lo mató una mujer que manejaba borracha

Oscar perdió la vida cuando estaba yendo a trabajar, todos los días tenía que tomarse tres colectivos para llegar. Fue atropellado y todo quedó grabado.

Tras el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar y le practicó a la conductora un test de alcoholemia.

Un fatal accidente terminó con la vida de un hombre que fue atropellado cuando iba a trabajar. La mujer que conducía la camioneta estaba alcoholizada.

Oscar Olivera tenía 49 años y estaba por ser papá en pocos días. M urió tras ser atropellado por una mujer que conducía alcoholizada .

El brutal hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en General Pacheco cuando Oscar fue embestido por Loreley Quevedo . Una cámara de seguridad registró el momento del siniestro y las imágenes se dieron a conocer en las últimas horas.

En el video se puede ver el momento en el que Olivera cruza el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, y al llegar al costado del camino es embestido por una camioneta Jeep Renegade, la cual era conducida por Quevedo.

victiam

Tras el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar y le practicó a la conductora un test de alcoholemia y se confirmó que circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es 0 en provincia de Buenos Aires.

Quedó detenida tras el hecho e imputada por el delito de homicidio culposo, aunque recuperó la libertad el martes al pagar una fianza, lo que provocó la furia de en los familiares de la víctima, quien en días cumplía 50 años y hasta iba a ser papá por primera vez.

Según publica Clarín, Olivera trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas por lo que todos los días tenía que tomarse tres colectivos para llegar. Fue en ese recorrido que terminó siendo embestido por la camioneta, y producto del violento hecho falleció.

jeep nordelta

La conductora de la camioneta fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, con domicilio en Lomas de Zamora, y posee un emprendimiento vinculado a la fabricación de colchonetas para yoga.

La víctima fue Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien estaba a pocos días de cumplir 50. Además, atravesaba un momento personal muy especial: estaba a punto de convertirse en padre por primera vez, ya que su pareja cursa un embarazo de tres meses.

atropellado nordelta

En diálogo con Clarín, una de las hermanas de la víctima apuntó contra la conducta de la automovilista. “Le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Él era vital, sano, trabajaba entre 13 y 15 horas por día y estaba esperando a su primer bebé”, expresó.

“Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”, agregó.

La conductora fue liberada tras pagar una fianza

La causa fue caratulada como “homicidio culposo”. En la investigación intervino inicialmente personal de la comisaría 2ª de Tigre y el fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, aunque posteriormente el expediente quedó a cargo del fiscal José Amallo.

mujer borracha nordelta

Quevedo se negó a declarar ante la Justicia y, tras permanecer detenida, fue excarcelada luego de abonar una fianza. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales por el hecho que conmocionó a la zona norte del conurbano bonaerense.

Atropelló y mató a un peatón, escapó y el cuerpo de la víctima fue encontrado cinco horas después

Una mujer de 60 años atropelló y mató a un hombre en la madrugada del domingo en Madrid, España. Lejos de detenerse a asistir a la víctima, que tenía su misma edad, la conductora huyó del lugar. El cadáver recién fue encontrado cinco horas después por una persona que realizaba actividad física en la zona del accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en la calle Valle de Mena, a la altura del número 12, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Sin embargo, el cuerpo de la víctima no fue localizado hasta las 7, cuando una mujer que corría por el lugar lo encontró y dio aviso a la Policía.

Al arribar al sitio del hallazgo, los efectivos constataron la muerte del peatón y preservaron la escena para iniciar las pericias correspondientes.

Fuentes policiales aseguraron a medios españoles que el hombre presentaba lesiones compatibles con las de una persona atropellada, entre ellas, golpes en un brazo y en la zona de la cadera.

A partir de esas pistas, las autoridades iniciales un protocolo de investigación para determinar si la muerte estaba vinculada a un accidente de tránsito.