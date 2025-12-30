Trágico festejo: murió una mujer tras intentar prender el fuego de la parrilla con alcohol

El accidente ocurrió durante una reunión familiar. Qué se sabe del fatal momento que le provocó graves quemaduras.

Una tragedia doméstica sacudió a la comunidad, tras conocerse que una mujer murió luego de sufrir quemaduras gravísimas al intentar encender el carbón de una parrilla con alcohol etílico.

El episodio ocurrió en el ámbito familiar en la ciudad de Goya, Corrientes, como parte de los festejos de las fiestas de fin de año, y derivó en el fallecimiento de la mujer.

La víctima estuvo internada en estado crítico durante tres días y finalmente murió el domingo en el Hospital José Ramón Vidal, donde recibía atención especializada por la gravedad de las lesiones. El caso reabrió el debate sobre los peligros del uso de acelerantes inflamables para encender fuego en reuniones hogareñas.

Un accidente doméstico con consecuencias fatales

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo el 25 de diciembre en una vivienda ubicada sobre la calle Haití al 300, en Goya. En ese contexto, la mujer intentó avivar las brasas del fogón para el asado que iban a cocinar, arrojando alcohol etílico. La reacción fue inmediata: una llamarada envolvió su cuerpo y provocó lesiones severas en distintas zonas, compatibles con quemaduras de extrema gravedad.

hospital2 Tragedia en Navidad: una práctica peligrosa con fuego terminó con una mujer gravemente herida.

Familiares y vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria, donde ingresó a terapia intensiva. El equipo médico evaluó un cuadro complejo, con compromiso general, y dispuso su derivación a la capital correntina para una atención de mayor complejidad.

El traslado se realizó en una carrera contrarreloj. En el Hospital Vidal, la paciente continuó bajo cuidados críticos. Pese al trabajo del personal sanitario, el cuadro se agravó y la mujer murió alrededor de las 11 de la mañana del domingo, confirmaron fuentes oficiales.

Un trágico final y una investigación

Tras el siniestro, intervino personal de la Comisaría Segunda de Goya, que dio aviso a la Unidad Fiscal en turno para iniciar las actuaciones correspondientes. La investigación se orienta a reconstruir las circunstancias del accidente y dejar constancia de un hecho que, por sus características, se encuadra como un evento doméstico sin indicios de intervención de terceros.

Las diligencias incluyeron la toma de testimonios, la verificación del lugar y la recopilación de informes médicos. En paralelo, se activaron protocolos de acompañamiento a la familia, mientras la comunidad expresó su conmoción por una pérdida ocurrida en una fecha tradicionalmente asociada al encuentro y la celebración.

El expediente judicial busca documentar con precisión lo sucedido y, al mismo tiempo, reforzar mensajes preventivos ante prácticas peligrosas que persisten en ámbitos domésticos, especialmente durante fiestas y reuniones.

El riesgo de los acelerantes y un llamado a la prevención

Desde las fuerzas de seguridad y los cuarteles de bomberos reiteraron una advertencia clave: nunca utilizar alcohol, nafta u otros líquidos inflamables para encender fuego. Estos productos generan vapores que pueden prenderse de forma explosiva y provocar quemaduras profundas en cuestión de segundos, incluso a distancia del foco inicial.

PARRILLA

Los especialistas recomiendan métodos seguros para el encendido de parrillas y fogones, como pastillas o encendedores específicos, papel y pequeñas astillas, siempre con ventilación adecuada y manteniendo distancia. También subrayan la importancia de no improvisar y de contar con elementos básicos de seguridad, como guantes resistentes al calor y recipientes apropiados.

El caso ocurrido en Corrientes deja una enseñanza dolorosa. Un gesto habitual y subestimado puede transformarse en una emergencia vital. La prevención y la información resultan decisivas para evitar tragedias que impactan de lleno en las familias y en toda la comunidad.