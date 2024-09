Trapitos: cuánto dinero piden y en qué lugares de Argentina están "prohibidos"

En principio, es importante recalcar que la actividad de los trapitos no esta avalada por las normas que rigen en la Argentina, debido a que las calles son públicas y solamente los municipios o diversas intendencias pueden cobrar por estacionar en los autos , algo que ocurre generalmente en lugares céntricos.

360 (11).webp La polémica con los trapitos sigue vigente con el paso de los años.

La mayoría de los automovilistas califica a este accionar con una extorsión y les deja algo de dinero por el temor que tienen de qué les rompan o rayen el auto, pero ¿esto ocurre en la actualidad?

¿Cuánto dinero piden los trapitos?

La primera respuesta a esta pregunta tiene un paréntesis: si nos basamos en cuestiones legales, no hay porqué dejarle dinero a un trapito por “cuidar” el auto en la calle. Aún así, muchas veces los automovilistas lo hacen por voluntad propia o porque no pueden eludir a la situación, y prefieren abonar un dinero para quedarse tranquilos que su auto no sufra ningún daño.

En la mayoría de los foros, los usuarios que escriben y cuentan sus experiencias con los trapitos en la Argentina cuentan que no sufrieron ningún daño cuando eligieron no dejar ningún dinero.

Respecto a los precios, nos centramos en las ciudades más concurridas del país. Por ejemplo, estacionar un auto a la noche en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, puede llegar a costar entre $1.000 y $5.000; y en muchas ocasiones la cifra varía según el modelo de auto en cuestión, siendo los autos de última generación o de más alta gama a los que los trapitos le piden más dinero.

En las redes sociales también se ha mencionado que los trapitos están pidiendo $2.000 en la Ciudad de Córdoba en el marco de los partidos de fútbol que juegan los equipos locales por el campeonato argentino. Algunos usuarios también destacan que en la ciudad de "San Juan hay muy pocos trapitos" y que generalmente si "vas a bailar o a comer afuera les dejás $2.000".

Una apostilla: en noviembre de 2023, cuando aún no se habían trasladado a los precios actuales los costos de la inflación, dejar el auto en las adyacencias del estadio de River Plate para ver a Taylor Swift costaba $10.000. Hoy, claramente, esa cifra sería mucho más alta.

En qué lugares de Argentina están prohibidos los trapitos

Loa trapitos están prohibidos en la Ciudad de Buenos Aires desde 2018, mientras que en la ciudad de Santa Fe desde mayo de este año.

En el caso de la ciudad de La Plata hay una ordenanza del 2000 que también restringe su actividad, al igual que en la Ciudad de Mendoza y en la Ciudad de Corrientes entre otras jurisdicciones.