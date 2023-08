Tras 32 años, el kirchnerismo perdió en Santa Cruz y un petrolero será gobernador

Además, Vidal agradeció a su compañero de fórmula, el exconcejal Fabián Leguizamón, con quien dijo "dimos el gesto de terminar con una grieta que solamente perjudica al pueblo: un peronista y un radical trabajando juntos".

"Mi vieja realmente me dio un ejemplo de vida, me enseñó a que en la vida se puede salir adelante con esfuerzo, predisposición y voluntad, y trabajando por los demás", remarcó el candidato ganador.

El segundo lugar en los comicios provinciales lo ocupaba el lema oficialista Unión por la Patria con 43,81%, en una interna reñida entre el intendente de El Calafate, Javier Belloni, (34.495 votos) y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (35.811 votos). En sus redes sociales, Belloni agradeció "a los santacruceños y santacruceñas que nos acompañaron" y felicitó al ganador del comicio provincial.

En tanto, la oposición de Cambia Santa Cruz quedó relegada a un tercer lugar con 8,49 %de los votos, donde la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) se alzaba con 11.665 de los 13.709 votos cosechados por ese frente con Mirey Zeidán, el candidato de la CC-ARI.

Los ciudadanos santacruceños votaron entre 13 candidatos que representaron a cinco frentes electorales, mediante el sistema de ley de lemas. También eligieron diputados provinciales para la renovación de diez bancas,14 diputados por municipio y un representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura de la provincia.

Los precandidatos en las cinco categorías nacionales y los candidatos en las cuatro categorías locales estaban dispuestos en dos boletas separadas. Por Santa Cruz terminan este año sus mandatos los senadores nacionales Ana María Ianni, precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria (UxP) y de Juntos por el Cambio (JxC), Eduardo Costa y María Belén Tapia.

Alicia Kirchner, después de dos mandatos como gobernadora, fue la precandidata a senadora nacional más votada en la provincia en la lista única de candidatos de UxP que también llevó como postulante a Pablo González, presidente de YPF.

Unos 265 mil ciudadanos de Santa Cruz, que representan el 0,75% de votantes del país, eligieron gobernador por la Ley de Lemas, con lo cual a raíz de ese desdoblamiento, el 22 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales, tendrán lugar en ese distrito los comicios para cargos municipales.