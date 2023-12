Esto quiere decir que en la medida que avanza el tiempo sube la tasa.

De ese total, la provincia de Buenos Aires, con US$ 374 millones, concentra un tercio del total de los vencimientos de deuda subnacional, seguida por Córdoba con US$ 201 millones (17,7%), es decir que entre las dos tendrán más de la mitad de los compromisos entre enero y junio del año próximo.

¿A cuánto ascienden los vencimientos?

Entre enero y junio del 2024 los vencimientos de títulos públicos a pagar en dólares asciende a u$s$ 1.000 millones. Esos vencimientos “cobran relevancia en un contexto contractivo de los ingresos y en la devaluación aplicada por la nueva gestión de gobierno nacional, que encarece la adquisición de dólares para los pagos de los compromisos correspondientes”.

“Además, la propia situación de escasez de dólares provoca una incertidumbre respecto a si el Gobierno nacional actual mantendrá -o no- la restricción del acceso al mercado cambio a las provincias para hacerse de dólares correspondientes”, dice el reporte.

El monto que deben destinar las provincias y CABA a los vencimientos a pagar en moneda dura es por u$s1.044 millones, valor que incluye unos 11 millones de euros convertidos a su tipo de cambio correspondiente.

Pero además, muchas provincias tienen compromisos de deuda que se pagan en pesos pero se liquidan en dólares, ya que fue esa la moneda de origen del título emitido Ese monto asciende a u$s89 millones.

El total de la deuda de las provincias equivale a $910.529 millones, de los cuales el 55% del total corresponde a la amortización mientras que el 45% restante a intereses.

Otros vencimientos son: Entre Ríos (u$s66 millones), Mendoza (u$s60 millones), Río Negro (u$s 47 millones), Salta (u$s 40 millones), Chaco (u$s 38 millones), CABA (u$s 33 millones), Jujuy (u$s 31 millones), La Rioja (u$s 28 millones), Tierra del Fuego (u$s 17 millones) y Santa Fe (u$s 9 millones).

Una complicación para Neuquén

La devaluación y el recorte de fondos de coparticipación producto de la eliminación del Impuesto a las Ganancias complica la capacidad de pago de los subnacionales. Por un lado encareció el valor del dólar y ahora se tiene que aplicar casi el doble de pesos para comprar la misma cantidad.

Por otro lado, la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fue un mazazo a los recursos. Está claro que se va a revertir en 2024.

Un dato a tener en cuenta es que antes de la devaluación el valor de los vencimientos equivalía al 4,5% de los recursos de la coparticipación y ahora es el 9,9%. El caso mas importante es Neuquén, que pasó de 17,2% al 37,8%. Por ello es la provincia que más se va a beneficiar de la reversión del Impuesto a las Ganancias.