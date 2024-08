Tras un lunes negro en los mercados mundiales ¿se viene un efecto rebote?

El repunte ese mismo “lunes negro”, luego de que el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará su índice de gestores de compras no manufactureros ( Índice de servicios ISM ), que aumentó a 51,4 el mes pasado desde 48,8 en junio , que fue el nivel más bajo desde mayo de 2020. El mercado esperaba que estuviera en 51.

Él Índice de servicios ISM es un indicador económico que mide la actividad en el sector servicios en Estados Unidos. Se publica mensualmente y es uno de los principales indicadores de la salud económica del sector servicios.

“Aún más importante fue la lectura del subíndice de empleo que grabó 51.1 (expansión), muy por encima de 46,4 (contracción) que estimaron los analistas”, detalló un informe de la corredora Cartera de Inversión Personal (PPI). Este subíndice está contenido dentro del Índice de Servicios ISM.

bolsa-wall-street.jpg Tras un lunes caótico en los mercados mundiales por el miedo a una posible recesión en Estados Unidos, miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aclararon que no tienen altas expectativas de recesión. Foto: LMN.

Tal y como se detalla en el estudio del PPI, ambos datos ofrecían “algo de serenidad para el mercado”, desafiando la idea de que el mercado laboral estaría colapsando.

Los datos que más preocupaban

Antes de que el ISM de servicios arrojara un resultado tranquilizador, tanto a nivel general como en términos de empleo, se habían unido una serie de factores que impactaron este lunes en los mercados. Estos factores precedentes fueron:

Los datos económicos recientes son consistentes con una mayor desaceleración de la actividad, elevando el riesgo de recesión (algo que matizaron ayer los servicios ISM).

Las expectativas de los analistas parecen demasiado optimistas y vulnerables a una revisión.

La subida del tipo de referencia del Banco de Japón (BoJ) impulsó un desmantelamiento de posiciones de llevar comercio.

Según consignó Pilar Benegas para el medio “Es de Latino”, en los últimos días, varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aclararon que no tienen altas expectativas de recesión.

En particular, Mary Colleen Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, sostuvo que las condiciones no están cayendo por un precipicio y que el aumento del desempleo no es alarmante, ya que está motivado por la creciente población económicamente activa.

Los dos próximos hechos relevantes de la Fed serán las actas de su reunión de la semana pasada, que se publicarán el 21 de agosto, y la conferencia de Jackson Hole, con el discurso de Powell previsto para el 23 de agosto.

Lunes negro en los mercados: ¿Qué pasó?

Lo primero que hay que saber sobre este suceso es que todo lo que se desencadenó este lunes se debió a los temores de que Estados Unidos entre en recesión, luego de los débiles datos económicos de la semana pasada que se extendieron a los mercados globales. Así lo informaron varios medios internacionales.

Las bolsas desde Asia hasta Europa sufrieron un duro golpe, y los rendimientos de los bonos cayeron considerablemente. Esto tuvo relación con que muchos de los inversores buscaron rápidamente activos de refugio seguro. y en ese contexto, apostaron a que la Reserva Federal de Estados Unidos necesitaría recortar agresivamente las tasas de interés para estimular el crecimiento.

Algo falló en esa idea, porque la liquidación fue brutal y el grupo de acciones llamado los Siete Magníficos (el principal impulsor de los índices que alcanzaron máximos históricos a principios de este año) se encaminó a perder un valor de mercado combinado de 1 billón de dólares.

Las acciones de diferentes compañías caían entre un 4,6% y un 5,6% respectivamente, tales los casos de Apple y Nvidia, según un reporte de la agencia de noticias Reuters.