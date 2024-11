Tremendo: se prendió fuego un colectivo y las llamas alcanzaron a una ambulancia

Un colectivo de la línea 71 se incendió en el barrio porteño de Almagro y las llamas alcanzaron a una ambulancia que se encontraba estacionada, pero, afortunadamente, no hubo heridos.El hecho sucedió en el cruce de Río de Janeiro y Sarmiento , cerca del Parque Centenario y en el lugar trabajaron los Bomberos para extinguir el fuego.

Tras un alerta al 911, policías y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, más personal del SAME acudieron al lugar para sofocar el fuego y socorrer a los pasajeros del colectivo, no sufrieron heridas.

Embed - SE INCENDIARON un COLECTIVO y UNA AMBULANCIA en PARQUE CENTENARIO

El incendio fue finalmente controlado. Además, se realizó una inspección en la zona del barrio porteño de Almagro para determinar qué fue lo que sucedió exactamente.

Por su parte, los mismos pasajeros tomaron imágenes de cómo quedó la unidad, la cual se vio afectada en su totalidad en pocos minutos, así como la ambulancia.

Embed - Se incendió un colectivo de la línea 71 en Parque Centenario

Un patrullero atropelló reiteradas veces a un hombre

Un hombre de 37 años murió en una ambulancia, camino al hospital en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Pese a que se desconocían las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, la versión oficial era que había sido producto de un brote psicótico. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció un video clave para la causa.

El fatídico hecho ocurrió el domingo por la madrugada y quedó registrado en una cámara de seguridad. En la filmación se ve como un patrullero avanza sobre Andrés Bartlet, la víctima.

Según la declaración de los efectivos, el hombre habría sufrido un brote psicótico y comenzó a amenazar con un cuchillo a varias personas. Un llamado al 911 alertó sobre lo sucedido y un patrullero acudió de inmediato al lugar.

Leandro, hermano de la víctima aseguró que las imágenes de la cámara de seguridad sirve para demostrar lo que denuncias, "llegan ellos (los policías) y se paran ahí enfrente con la camioneta, y cuando él sale corriendo a un lugar donde ya no da la cámara, ahí es donde agarran y van con todo con la camioneta, y sin saber ellos que había una cámara hacia ahí, que nos permitió ver lo que hicieron, porque aprovecharon que él se fue corriendo, escapando de algo invisible, algo que no hay, porque no estaba escapando de que lo iban a meter preso. Corrió para allá y aprovecharon y fueron y lo mataron", contó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1858621460996387246?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1858621460996387246%7Ctwgr%5Ec8dde6e68650f864769a24756f0c62daa605be76%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fun-patrullero-atropello-reiteradas-veces-un-hombre-murio-camino-al-hospital-n1156366&partner=&hide_thread=false [AHORA] En Corrientes, un patrullero lo atropelló cuatro veces cuando sufría un brote psicótico: murió camino al hospital. https://t.co/UyoZZuEYhT pic.twitter.com/k0yxVxD7Vt — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 18, 2024

"Es un homicidio porque mete y marcha atrás, va para adelante, no lo hacen sin querer. Hay mil formas distintas de contenerlo que son ir y atropellar a una persona", sostuvo el hombre con la prensa local.

El hombre, que estaba en medio de un "ataque de paranoia", como lo llamó su familia, murió en la ambulancia de camino al hospital.

La fiscal de Goya, María Eugenia Ballará, tiene la causa en sus manos caratulada como averiguación de causales de muerte. Como primera medida, la funcionaria desplazó de investigación a la Policía de Corrientes y sumó a Prefectura. Además, pidió que el patrullero en cuestión sea sometido a pericias, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente.