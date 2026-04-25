El pozo donde trabajaban los operarios tenía tres metros de profundidad. Tras el derrumbe el tránsito en la zona se vio demorado.

Tres obreros heridos tras el derrumbe de una excavación cercana a la cancha de River

Un grave accidente en un pozo causó una fuerte conmoción este sábado en el barrio porteño de Núñez. Tres obreros resultaron heridos tras el derrumbe de una excavación cercana al estadio de River Plate , durante tareas de obra pública que se realizaban en la zona.

El episodio tuvo lugar en la zona del puente Labruna, a la altura de La Cachila, mientras una empresa llevaba adelante trabajos para la instalación de un conducto pluvial. En ese contexto, una de las paredes laterales del pozo cedió y provocó el desmoronamiento de una importante cantidad de tierra.

Al momento del derrumbe , tres operarios se encontraban dentro de la excavación. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras que los otros dos quedaron atrapados desde los hombros hacia abajo y debieron ser rescatados por personal de Bomberos y del SAME.

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El trabajador que logró salir fue asistido en el lugar, en tanto que sus compañeros fueron liberados y trasladados al Hospital Pirovano para una mejor atención.

Cómo fue el operativo tras el derrumbe

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el despliegue fue inmediato y coordinado con Bomberos y la Policía de la Ciudad. “Quedaron enterrados mientras trabajaban en la excavación, pero el rescate fue rápido”, señaló en declaraciones televisivas.

Según detalló, uno de los heridos presentaba un “politraumatismo estable” y fue evacuado en helicóptero, mientras que el otro fue derivado en ambulancia, también fuera de peligro. Además, agregó que los dos obreros rescatados tienen alrededor de 40 años, mientras que el tercer trabajador —que logró salir por sus propios medios— sufrió una fuerte crisis nerviosa y fue asistido en el lugar.

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En el operativo intervinieron seis ambulancias y un helicóptero. De acuerdo a los primeros datos, el pozo tenía alrededor de 6 metros de ancho y 3 de profundidad. Las causas del derrumbe aún se encuentran bajo investigación.

El episodio generó importantes demoras en el tránsito debido al corte en la avenida Lugones, aunque la circulación comenzó a normalizarse de manera paulatina minutos después de las 17.